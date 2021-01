Klaas-Jan Huntelaar vertrekt definitief van Ajax naar Schalke 04. De 37-jarige spits heeft dinsdag een contract tot het einde van het seizoen getekend in Gelsenkirchen, waar hij zijn loopbaan zal afsluiten.

Huntelaar kiest met Schalke 04 voor zijn oude liefde, die hij graag wil helpen in de strijd tegen degradatie. Hij speelde van 2010 tot 2017 al voor de Duitse club, die in een sportieve én financiële crisis verkeert. De zevenvoudig landskampioen won dit seizoen pas één keer en staat met zeven punten onderaan in Duitsland.

"Ik wil een rol spelen bij de handhaving van de club", zegt Huntelaar dinsdag bij de bevestiging van zijn transfer op de website van Schalke 04. "Schalke 04 hoort in de Bundesliga en het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat dat zo blijft."

De overgang van Huntelaar komt niet als een verrassing. Hij liet vorige week weten dat er concrete belangstelling van Schalke 04 was en in de afgelopen dagen meldden media in binnen- en buitenland dat hij de keuze had gemaakt om te vertrekken. Maandag was de medisch gekeurd bij Schalke en dinsdag werd de transfer afgerond.

Huntelaar scoorde als 126 keer voor Schalke

Huntelaar vertelde al eerder dat het een moeilijke keuze was, maar dat Schalke hem harder nodig lijkt te hebben. Bij Ajax werd hij dit seizoen voornamelijk als invaller gebruikt, al scoorde hij nog wel zeven keer in de Eredivisie. In - naar nu blijkt - zijn laatste Eredivisie-minuten schoot hij de Amsterdamse club donderdag met twee goals naar een 1-3-zege op FC Twente.

Voor Schalke scoorde Huntelaar in zeven seizoenen al 126 keer in 240 officiële wedstrijden en daarmee beleefde hij een succesvolle periode bij de 'Königsblauen'.

Bij Ajax, waarvoor hij ook twee periodes uitkwam, blijft de teller van Huntelaar staan op 158 goals in 257 duels. Met de Amsterdammers won hij eenmaal de landstitel, drie keer de TOTO KNVB Beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal.

De 76-voudig Oranje-international kwam eerder in zijn carrière uit voor PSV, De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Real Madrid en AC Milan.