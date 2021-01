De aanklager betaald voetbal van de KNVB is dinsdag begonnen met een vooronderzoek naar de uitspraken van PSV-trainer Roger Schmidt over scheidsrechter Bas Nijhuis. De Duitser beweerde zaterdag dat Nijhuis expres tegen zijn ploeg had gefloten.

Schmidt was na de door PSV met 3-5 gewonnen wedstrijd op Het Kasteel furieus over de "onprofessionele" Nijhuis, met wie hij het in oktober na het uitduel met Vitesse ook al aan de stok had.

"De scheidsrechter heeft gezegd dat hij tegen ons floot, omdat ik kritiek op hem had geuit na de wedstrijd tegen Vitesse", zei Schmidt na de wedstrijd tegen Sparta in gesprek met ESPN. Later op zijn persconferentie voegde hij eraan toe: "Ik hoef hem de rest van mijn leven niet meer te spreken. Na twee wedstrijden weet ik genoeg."

Nijhuis was verbaasd toen hij werd geconfronteerd met de uitspraken van Schmidt. "Ik moet daar echt om lachen. Heeft hij echt gezegd dat ik met opzet tegen PSV zou fluiten? Dat is echt ongelooflijk en complete onzin. Natuurlijk is dat niet zo."

Volgens Schmidt had Nijhuis, die erom bekendstaat relatief veel toe te laten in het veld, onder meer schuld aan de blessure van Cody Gakpo. De PSV-aanvaller kwam vlak voor rust ten val in het strafschopgebied en raakte geblesseerd, maar kreeg geen penalty.

Naar verwachting komt er in de loop van de week meer duidelijkheid over de zaak-Schmidt. PSV speelt woensdagavond in de TOTO KNVB Beker uit tegen FC Volendam. Tijdens dat duel zit Schmidt in ieder geval op de bank.

Bas Nijhuis dreigde Roger Schmidt tijdens de wedstrijd tegen Sparta naar de tribune te sturen.

