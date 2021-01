De bewondering voor Zlatan Ibrahimovic is groot nu de 39-jarige spits van AC Milan direct na zijn blessure weer in topvorm is. Hij leidde zijn ploeg maandag met twee doelpunten langs Cagliari (0-2).

Ibrahimovic miste acht wedstrijden door een blessure, maakte op 9 januari als invaller kort zijn rentree en speelde tegen Cagliari weer de hele wedstrijd. De Zweed staat na acht Serie A-wedstrijden al op twaalf doelpunten.

"Hij is een kampioen in alles wat hij doet. Met zijn terugkeer hebben we tactisch gezien meer opties. Daar ben ik heel blij mee", zei Milan-trainer Stefano Pioli. "Zlatan blijft maar verbazen, ook al ken ik hem inmiddels goed. We mogen het beste van hem verwachten, maar vandaag deed hij nog meer dan dat."

Ibrahimovic zelf reageerde na de wedstrijd tegen Cagliari zelfverzekerd als altijd. "Ik heb bijna twee maanden niet gespeeld en met een man minder was het niet makkelijk voor Milan", zei hij.

"Tot nu toe doen we het goed, maar nu we halverwege het seizoen zijn, volgen pas de moeilijkste wedstrijden. Of ik in het kampioenschap geloof? Ik geloof in mezelf, in Zlatan."

Mede dankzij de inbreng van Ibrahimovic staat Milan na achttien wedstrijden bovenaan in Italië. De laatste van de achttien landstitels van 'I Rossoneri' dateert van 2011.

Zlatan Ibrahimovic heeft een aflopend contract in Milaan, maar wil graag blijven.

