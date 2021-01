Zlatan Ibrahimovic heeft maandagavond weer eens een hoofdrol voor zich opgeëist bij AC Milan. De 39-jarige spits bezorgde de koploper van de Serie A met twee doelpunten een 0-2-zege bij Cagliari. In Engeland boekte Arsenal een simpele overwinning op Newcastle United (3-0).

Ibrahimovic benutte in de zevende minuut een door hem versierde penalty en schoot de bal in de 52e minuut schoot op randje buitenspel in de verre hoek. Bij de 0-2 ging de vlag wel omhoog, maar de VAR keurde de treffer goed. AC Milan eindigde de wedstrijd met tien man door een tweede gele kaart voor Alexis Saelemaekers in de 74e minuut.

Door zijn treffers in de Sardegna Arena staat Ibrahimovic nu op twaalf competitiegoals, goed voor de gedeelde tweede plek op de topscorerslijst in de Serie A. Ook Romelu Lukaku (Internazionale) en Ciro Immobile (Lazio) hebben dit seizoen precies een dozijn doelpunten achter hun naam staan.

Alleen Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo (15 goals) scoorde tot dusver vaker dan Ibrahimovic, die slechts acht competitieduels nodig had voor zijn twaalf doelpunten. Het was voor het eerst sinds 22 november dat de Zweed scoorde; hij miste eind 2020 veel wedstrijden vanwege blessureleed.

AC Milan staat dankzij Ibrahimovic weer steviger aan kop in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli heeft drie punten meer dan naaste belager Internazionale, dat zondagavond de topper tegen Juventus met 2-0 won.

Zlatan Ibrahimovic was weer eens goud waard voor AC Milan. Zlatan Ibrahimovic was weer eens goud waard voor AC Milan. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A

Arsenal boekt ruime zege op Newcastle United

In Engeland maakte Arsenal geen fout in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Newcastle United, al werden alle doelpunten in het Emirates Stadium pas in de tweede helft gemaakt.

Pierre-Emerick Aubameyang, die in de eerste helft nog een grote kans miste, opende vijf minuten na rust de score en was in de 77e minuut ook verantwoordelijk voor de 3-0. De negentienjarige Bukayo Saka had een kwartier na rust al voor de tweede goal gezorgd.

Arsenal boekte de vierde zege in de laatste vijf competitiewedstrijden en bezet nu met 27 punten de tiende plek in de Premier League. De laatste overwinning van nummer vijftien Newcastle United dateert van 12 december 2020.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League