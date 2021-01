Jong Ajax heeft maandag na ruim twee maanden weer eens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De Amsterdammers waren mede dankzij een doelpunt van Brian Brobbey met 1-2 te sterk voor Jong FC Utrecht.

Brobbey, die zondag als invaller nog zeven minuten meedeed in De Klassieker tegen Feyenoord (1-0-winst), stond aan de aftrap en droeg de aanvoerdersband. Hij zorgde al in de tweede minuut voor de openingstreffer op Sportpark Zoudenbalch.

Voor de achttienjarige spits was het dit seizoen zijn negende doelpunt in dertien competitiewedstrijden voor Jong Ajax. Hij werd al na een half uur naar de kant gehaald door trainer Mitchell van der Gaag, waarschijnlijk met het oog op het uitduel van Ajax met AZ van woensdagavond in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker.

Vlak voor rust werd het nog 0-2 voor Jong Ajax door een eigen doelpunt van Christopher Mamengi. Jong Utrecht maakte in blessuretijd de aansluitingstreffer via invaller Tim Pieters, maar de eerste overwinning van de Amsterdammers sinds 7 november (2-3-zege bij SC Cambuur) kwam niet meer in gevaar.

Na het duel met Cambuur speelde Jong Ajax vijf keer gelijk en leed de ploeg van Van der Gaag drie nederlagen. Jong Ajax heeft nu 26 punten en stijgt naar de elfde plek. De beloften van FC Utrecht hebben een punt minder en staan twaalfde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie