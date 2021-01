FC Emmen heeft maandag opnieuw een speler aan de selectie toegevoegd. De hekkensluiter in de Eredivisie versterkte zich met de Peruviaanse middenvelder Didier La Torre.

De achttienjarige La Torre tekent een contract tot medio 2023 bij FC Emmen, met de optie voor een extra seizoen. Zijn verbintenis bij Alianza Lima in Peru liep eind vorig jaar af en daardoor kan Emmen hem transfervrij overnemen.

"Didier geldt als een groot talent in Peru en we volgen hem al enkele maanden", zegt voorzitter Ronald Lubbers op de site van Emmen. "We zien hem vooral als een investering in de toekomst, maar met zijn snelheid, passeerbewegingen en tweebenigheid kan hij mogelijk ook dit seizoen zijn waarde bewijzen."

La Torre is voor FC Emmen al de vijfde aanwinst tijdens deze transferperiode. De hekkensluiter versterkte de selectie eerder met Jari Vlak, Kerim Frei, Elias Frei en Jean-Pierre Rhyner, terwijl Michael Chacón naar het Colombiaanse Atlético Nacional vertrok.

Het is nog niet zeker of La Torre zaterdag al zijn debuut kan maken voor FC Emmen, dat dan de belangrijke uitwedstrijd tegen ADO Den Haag speelt. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft op dit moment vijf punten minder dan de nummer zeventien.

La Torre heeft nog een werkvergunning nodig en de internationale overschrijving is nog niet rond. Volgens Emmen gaat dat nog een paar dagen duren.

