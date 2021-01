Trainer Roger Schmidt heeft de spelers van PSV op scherp gezet voor het duel met FC Volendam van dinsdagavond in de TOTO KNVB Beker. De Duitser hoopt dat zijn ploeg geleerd heeft van de vorige ronde, toen De Graafschap met de nodige moeite werd verslagen (1-2).

"Ik weet zeker dat FC Volendam zich tot de tanden toe zal wapenen. In de vorige ronde deed De Graafschap dat en iedereen heeft kunnen zien dat zij het ons lastig hebben gemaakt", zegt Schmidt maandag op de site van PSV.

"Mijn ploeg moet met die omstandigheden om kunnen gaan. Het is wel een van de charmes van bekervoetbal dat we een ploeg treffen die we niet wekelijks in de Eredivisie aan het werk zien. Uiteindelijk telt maar één ding en dat is het bereiken van de kwartfinales."

De bekerwedstrijd tegen FC Volendam komt drie dagen na het zware uitduel van PSV op het besneeuwde veld van Sparta Rotterdam (3-5). Cody Gakpo viel in de eerste helft geblesseerd uit en kan voorlopig niet in actie komen. Ook Mario Götze en Nick Viergever ontbreken.

"Op een enkeling na is de ploeg hersteld van de inspanning die we tegen Sparta Rotterdam hebben moeten leveren. Na de laatste training kan ik bepalen welke spelers fit genoeg zijn voor een basisplaats", aldus Schmidt.

De wedstrijd tussen FC Volendam en PSV begint dinsdag om 21.00 uur in het Kras Stadion. Vier dagen later wacht voor de Eindhovenaren een thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk.

