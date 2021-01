ADO Den Haag heeft maandag zijn vierde aanwinst van deze winter gepresenteerd. Middenvelder Tomislav Gomelt (26) komt transfervrij over van Serie A-club Crotone en is al toe aan zijn tiende club als prof.

Gomelt kwam dit seizoen tot slechts twee duels voor Crotone, waardoor hij er recent voor koos om zijn tot komende zomer doorlopende contract te laten ontbinden.

ADO hoeft dus geen transfersom te betalen voor de Kroaat, die in Den Haag een verbintenis tot en met het einde van het seizoen heeft getekend. "Ik denk dat mijn speelstijl bij ADO Den Haag en de Eredivisie past", aldus Gomelt. "Bij Crotone speelde ik met name als verdedigende middenvelder, maar ik kan eigenlijk alle rollen op het middenveld invullen."

De voormalig jeugdinternational van Kroatië heeft zich in zijn profloopbaan ontwikkeld tot een echte clubhopper. Hij tekende in 2012 bij Tottenham Hotspur, waar hij geen duel in de hoofdmacht speelde.

Gomelt stond in de jaren daarna - deels als huurling - ook onder contract bij Espanyol B, Royal Antwerp, Bari, CFR Cluj, HNK Rijeka, Dinamo Boekarest, Lorca en Crotone.

ADO legde deze transferperiode eerder al de transfervrije routiniers Daryl Janmaat en Marko Vejinovic en Chelsea-huurling Juan Familia-Castillo vast. De ploeg van trainer Ruud Brood staat zeventiende en voorlaatste in de Eredivisie.

