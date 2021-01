De FIFA heeft maandag het beroep van Atlético Madrid tegen de tien wedstrijden schorsing van Kieran Trippier afgewezen. De wereldvoetbalbond bevestigt hiermee dat de sanctie die de Engelse bond FA hem heeft opgelegd voor illegaal gokken van kracht zal blijven.

De FIFA acht bewezen dat de Engelse international de afgelopen jaren vier keer de gokregels heeft overtreden. Zo zou Trippier zijn zwager vooraf hebben ingeseind over zijn transfer van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid, in de zomer van 2019. Het familielid van Trippier zette daar vervolgens geld op in en maakte zo flinke winst.

Behalve de schorsing krijgt Trippier, die zelf claimt onschuldig te zijn, een boete van 77.000 euro. Atlético vond de tien weken schorsing buitenproportioneel en onrechtvaardig en tekende beroep aan bij de FIFA. Die stelt de club in het ongelijk.

De dertigjarige Trippier is dit seizoen als rechtsback een vaste waarde in het elftal van trainer Diego Simeone. Door zijn schorsing miste hij vooralsnog één duel.

Atlético Madrid staat ruim aan kop in La Liga. De ploeg heeft een voorsprong van vier punten op nummer twee Real Madrid en bovendien twee wedstrijden minder gespeeld dan zijn stadgenoot.

