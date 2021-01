Phil Neville is maandag per direct gestopt als bondscoach van de Engelse voetbalsters. Sarina Wiegman, die al een contract heeft om na de zomer in Engeland aan de slag te gaan, blijft tot en met de Olympische Spelen gewoon de bondscoach van de Oranjevrouwen.

De Engelse voetbalbond FA meldt in een verklaring dat er op korte termijn een interim-bondscoach benoemd zal worden. Die persoon zal de 'Lionesses' in juli coachen tijdens de Spelen van Tokio en daarna het stokje overdragen aan Wiegman.

De succesvolle Nederlandse bondscoach tekende in augustus een meerjarig contract in Engeland. Wiegman benadrukte toen al dat ze hoe dan ook nog met Nederland naar de Spelen wilde. Het is nog niet bekend wie na de zomer de nieuwe bondscoach is van de Oranjevrouwen.

De 43-jarige Neville vertelde vorig jaar april al dat hij na komende zomer zou vertrekken bij de Engelse ploeg. De oud-prof stopt nu eerder, volgens verschillende media omdat hij de nieuwe coach wordt van Inter Miami.

David Beckham, jarenlang ploeggenoot van Neville bij Manchester United, is deels eigenaar van die club uit de Amerikaanse Major League Soccer.

Engeland werd vierde op WK 2019

Neville had sinds januari 2018 de leiding over het Engels elftal. Hij leidde de ploeg bij het WK van 2019 naar de vierde plek, na een nederlaag in de halve finales tegen de latere kampioen de Verenigde Staten.

"Ik wil Phil bedanken voor zijn harde werk de afgelopen drie jaar", zegt Sue Campbell, directeur van het vrouwenvoetbal bij de FA. "Hij heeft het team in rustig vaarwater gekregen tijdens een lastige periode en zijn status gebruikt om zich hard te maken voor het vrouwenvoetbal."