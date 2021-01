Erik ten Hag ziet dat Ajax "frisheid" mist in de drukke januarimaand, waarin woensdag in het TOTO KNVB Beker-toernooi weer een topper wacht tegen AZ. Volgens de coach heeft Ajax het zwaarder dan de andere topclubs.

"In de tweede helft zondag in de Klassieker hadden we veel moeite met het spel van Feyenoord, toen ging de fysieke component een rol spelen. Er lag wel ruimte, maar onze aanvallers hadden niet meer de frisheid om Feyenoord pijn te doen", aldus Ten Hag, die dat als een gevolg ziet van het drukke schema.

"Wij hebben het slechtste schema van de hele Eredivisie', vindt Ten Hag. "Na de topper tegen PSV troffen we donderdag FC Twente, dat een dag langer rust had. En zondag had Feyenoord een dag langer rust gehad dan wij. We hebben de kortste hersteltijd van allemaal."

Probleem volgens Ten Hag was dat hij tegen Feyenoord aanvallend weinig wisselmogelijkheden had. Klaas-Jan Huntelaar, die op weg lijkt naar Schalke 04, is geblesseerd en David Neres zat weliswaar bij de selectie, maar was fysiek nog niet klaar om lang te spelen. Ook Mohammed Kudus is nog niet fit.

"Als ik Neres en Kudus erbij had gehad, dan had ik frisheid kunnen brengen. In december was die frisheid er wel, nu niet. Maar dat is ook bijna onmogelijk met dit schema. Misschien dat Neres tegen AZ meer kan. Het zou mooi zijn. Hij traint nu weer een paar dagen met de groep. We hebben hem keihard nodig."

'Vitesse is titelkandidaat'

Ten Hag is wel blij met de strijdlust die hij bij zijn ploeg zag, waardoor Ajax wonderwel drie punten pakte tegen Feyenoord en nu zes punten voorsprong heeft op de Rotterdammers. Vitesse is de nieuwe nummer twee, op drie punten van de Amsterdamse koploper.

"Vitesse is ook een titelkandidaat", vindt Ten Hag. "Ze staan niet voor niets waar ze staan. Het is een ploeg die in een systeem speelt waar veel clubs moeite mee hebben. En ik verwacht dan ook dat ze deze lijn de komende weken doortrekken."

Voordeel voor Vitesse is dat de ploeg geen toppers speelt in januari en de komende weken ADO Den Haag (KNVB-beker), FC Groningen, VVV-Venlo en RKC Waalwijk treft. Het bekerduel tussen AZ en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het AFAS Stadion.