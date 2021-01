Trainer Andrea Pirlo van Juventus was zondagavond zwaar teleurgesteld na het 2-0-verlies van zijn ploeg in de topper tegen Internazionale. De club uit Turijn raakte door die nederlaag verder achterop in de titelstrijd.

"We waren zo passief vandaag, het leek alsof we nooit het veld hadden betreden", zei de Italiaanse voetballegende tegen La Gazzetta dello Sport. "Vanaf de eerste minuut hadden we de verkeerde houding. We waren bang, niet agressief genoeg en durfden niet aan te vallen. Het kon niet slechter dan dit."

Arturo Vidal opende na twaalf minuten de score in Stadio Giuseppe Meazza en na rust bepaalde Nicolò Barella de 2-0-eindstand. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Bij Juventus ontbrak Matthijs de Ligt, die nog niet hersteld is van het coronavirus.

Pirlo, die vijfde staat met Juventus en zeven punten achterstand heeft op koploper AC Milan, voelt zich schuldig over het slechte optreden van de 'Oude Dame'. "Ik heb mijn team met een duidelijke boodschap het veld ingestuurd en ook als die opdracht niet wordt uitgevoerd, blijf ik verantwoordelijk", vervolgde de oud-international.

"Onze ambities blijven hetzelfde, zelfs na zo'n misstap tegen een sterk team. We kunnen een keer verliezen, maar wat we ons niet kunnen veroorloven is om met zo'n houding het veld in te gaan."

Juventus zal zich woensdag moeten herpakken, want dan strijdt de formatie van Pirlo met Napoli om de Italiaanse supercup. Zondag wacht in de Serie A een thuiswedstrijd tegen Bologna.

Stefan de Vrij hield met Internazionale Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten in bedwang. Stefan de Vrij hield met Internazionale Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten in bedwang. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A