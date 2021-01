Ronald Koeman vindt nog steeds dat FC Barcelona op de goede weg is, ondanks de pijnlijke nederlaag van zondagavond tegen Athletic Club. De Nederlandse coach verloor in de finale van de Spaanse supercup met 2-3 en greep zo naast zijn eerste prijs als trainer van 'Barça'.

"Ik ben zwaar teleurgesteld", zei Koeman na afloop van het duel in Sevilla. "Natuurlijk hadden we deze finale willen winnen. Maar ik denk nog steeds dat we op de goede weg zijn en dat we ons verbeteren. We moeten door en we hebben niet veel tijd om dit soort tegenslagen te verwerken."

Na de 2-1 van Antoine Griezmann in de 77e minuut leek Barcelona op weg om de eerste prijs van het seizoen te pakken. In de slotminuut maakte Asier Villalibre alsnog gelijk en in de verlenging zorgde Iñaki Williams voor een enorme kater bij Koeman en zijn ploeg.

"Defensief zal het bij ons beter moeten", analyseerde Koeman, die zelf niet te veel conclusies wil trekken na het verloren duel. "Ik doe mijn best en deze wedstrijd maakt mij niet opeens een slechte trainer. En als we hadden gewonnen, was ik na dit duel ook niet de beste trainer geweest. Niettemin komt deze nederlaag hard aan."

Lionel Messi pakte zondag zijn eerste rode kaart uit zijn loopbaan. Foto: Pro Shots

Koeman begrijpt frustratie Messi

Vanwege een rode kaart voor Lionel Messi, die een tik uitdeelde aan Villalibre, eindigde Barcelona het duel met tien man. Het was de eerste keer in 753 wedstrijden dat de Argentijnse superster met rood van het veld moest.

Koeman toonde zich begripvol voor de 33-jarige dribbelaar. "Ik begrijp waar zijn frustratie vandaan komt", vervolgde de voormalig bondscoach van Oranje. "Ik weet niet hoeveel overtredingen hij heeft moeten incasseren, maar het is misschien beter als ik niet te veel zeg over de scheidsrechter. Anders val ik in herhaling."

Barcelona gaat donderdag in het bekertoernooi op bezoek bij derdedivisionist Cornellà, dat onlangs verrassend te sterk was voor Atlético Madrid. Zondag wacht in La Liga een uitduel met Elche.