Ronald Koeman heeft zondag naast zijn eerste prijs als trainer van FC Barcelona gegrepen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de finale van de Spaanse supercup na verlenging met 2-3 verliezen van Athletic Club. Lionel Messi kreeg vlak voor tijd voor de eerste keer in zijn carrière rood in een wedstrijd van Barcelona.

De wedstrijd in Estadio de La Cartuja in Sevilla leverde aanvankelijk weinig spektakel op. Pas in de 38e minuut zorgde Messi namens Barcelona voor het eerste echte gevaar met een afstandsschot dat rakelings over het doel ging.

Twee minuten later was Antoine Griezmann wel trefzeker. De Fransman rondde een fraaie aanval van Barcelona af met een laag schot. De Catalanen konden maar kort van de voorsprong genieten, want anderhalve minuut later tekende Óscar de Marcos van dichtbij voor de gelijkmaker.

Vroeg in de tweede helft leek Athletic op 2-1 te komen. Raúl García kopte raak uit een vrije trap, maar het doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Aan de andere kant was het een klein kwartier voor tijd wel raak, toen Griezmann op aangeven van Jordi Alba zijn tweede van de avond maakte.

Frenkie de Jong, die de hele wedstrijd speelde bij Barcelona, verzuimde de wedstrijd enkele minuten later te beslissen. De Oranje-international liep zich vast op doelman Unai Simón. Barcelona leek op weg naar de overwinning, maar in de negentigste minuut dwong invaller Asier Villalibre met een intikker een verlenging af voor Athletic.

Athletic viert de winnende treffer van Iñaki Williams. Athletic viert de winnende treffer van Iñaki Williams. Foto: Pro Shots

Messi krijgt unieke rode kaart

In die verlenging vond Williams op schitterende wijze al snel het net voor de Basken. De aanvaller kreeg de ruimte om uit te halen en ramde de bal in de kruising. Invaller Unai Núñez liet tien minuten later de uitgelezen kans liggen om de wedstrijd te beslissen, maar Athletic gaf de overwinning niet meer weg.

Barcelona was nog wel een aantal keren dicht bij de 3-3 en kwam in de allerlaatste minuut met tien man te staan door een rode kaart voor Messi. De Argentijn deelde een klap uit aan Villalibre en werd op advies van de VAR uit het veld gestuurd. Het was zijn eerste rode kaart in 753 wedstrijden voor zijn club.

Athletic veroverde de Spaanse supercup voor de tweede keer in de clubgeschiedenis. De ploeg uit Bilbao triomfeerde eerder in 1984 en 2015. Barcelona is met dertien supercups recordhouder.

De Spaanse supercup werd voor de tweede keer met vier clubs gespeeld. Woensdag rekende Barcelona in de halve eindstrijd na strafschoppen af met Real Sociedad, nadat de wedstrijd na 120 minuten mede door een goal van De Jong in 1-1 was geëindigd. Athletic was bij de laatste vier verrassend te sterk voor Real Madrid (2-1).