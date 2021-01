Jens Toornstra speelde de afgelopen jaren meerdere Klassiekers in de Johan Cruijff ArenA waarin Feyenoord vrijwel kansloos was, maar zondag was dat totaal anders. De Rotterdammers waren na rust sterker dan de thuisploeg en hadden meer verdiend dan een 1-0-nederlaag, maar de 31-jarige middenvelder benadrukt dat dat niet mag leiden tot tevredenheid binnen de ploeg.

"Iedereen zit stuk, dat zag ik na afloop al in de kleedkamer. En zo moet het ook zijn", aldus Toornstra, die met Feyenoord nu zes punten achterstand heeft op Ajax.

"Daardoor kwam deze nederlaag hard aan. Qua spel kunnen we misschien tevreden zijn, maar als je met lege handen staat moet je dat eigenlijk niet hardop zeggen. We hadden bijna bovenaan kunnen staan, dat hebben we nagelaten."

De afgelopen jaren verloor Toornstra, die bezig is aan zijn zevende seizoen in De Kuip, met 4-0, 3-0 en 2-0 in de ArenA. Het was volgens de viervoudig Oranje-international mogelijk de reden dat Feyenoord met angst leek te starten tegen Ajax.

"Misschien heeft dat onbewust meegespeeld. Maar vanaf de 25e minuut waren we minimaal gelijkwaardig. Toen gooiden we de schroom van ons af en creëerden we veel kansen."

'Heb het vaak anders meegemaakt'

In de slotfase rekte Ajax zelfs tijd, terwijl Feyenoord met een kopbal van Luis Sinisterra op de lat tot in de laatste seconde gevaarlijk bleef.

Trainer Dick Advocaat zag in het laatste uur een "dominant" Feyenoord. "Ajax is een exponent van het kansen creëren, maar tegen ons lukte dat niet", vertelde de ervaren coach. Toornstra gaat daarin mee.

"Ik heb het vaak anders meegemaakt", beseft Toornstra. "Dan was het ruim voor het einde al beslist door Ajax. Nu niet. We hadden minimaal een keer moeten scoren. Dit is zo zonde. Er valt nog genoeg te winnen dit seizoen, maar dit is wel een tik."

Komend weekend wacht al de volgende topper voor Feyenoord, dat zondag thuis speelt tegen AZ. Aanstaande woensdag is Heracles Almelo tegenstander van de Rotterdamse club in de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi.