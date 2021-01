RKC-middenvelder Anas Tahiri beleefde zondag een emotioneel moment in de Brabantse derby tegen Willem II (1-1). Hij maakte het enige doelpunt voor zijn club en droeg dat op aan zijn onlangs overleden neefje.

Nadat Tahiri RKC op slag van rust uit een penalty op voorsprong had geschoten, toonde hij onder zijn wedstrijdshirt een tenue met daarop de tekst 'Pour toi Ayoub', met daarbij een blauw hartje.

"Ik had een klein neefje, die had een hele zware handicap", zo verklaarde de Belgische Marokkaan zijn actie na de wedstrijd tegen ESPN. "Hij is een paar maanden geleden overleden. Met dit shirt wil ik laten zien dat ik aan hem denk."

Tahiri had het na het eerbetoon zichtbaar moeilijk en was daarom blij dat er direct voor rust werd gefloten. "Daardoor kon ik de knop weer even omzetten. Het was fijn om vandaag voor hem te kunnen scoren. Het leven gaat door, maar ik zal hem de rest van mijn leven in mijn hart houden."

Voor de voormalig Marokkaans jeugdinternational was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Vorig seizoen kwam hij tot drie treffers in de Eredivisie.