Club Brugge heeft zondag een probleemloze overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. De koploper in België won mede dankzij goals van Bas Dost en Noa Lang met 0-3 bij Beerschot. In de Serie A speelde Genoa bij het debuut van Kevin Strootman gelijk bij Atalanta: 0-0.

Dost zorgde na een kwartier voor de openingstreffer in Het Kiel. De 31-jarige spits, die onlangs overkwam van Eintracht Frankfurt, was vorige week bij zijn debuut tegen Sint-Truiden (1-2) ook al trefzeker voor zijn nieuwe werkgever.

Vier minuten na het doelpunt van Dost vergrootte Odilon Kossounou de marge naar twee, waarna Lang in de 82e minuut voor het slotakkoord tekende. Voor de oud-Ajacied was het zijn zevende competitietreffer van het seizoen.

Twee minuten na zijn doelpunt werd Lang gewisseld voor zijn landgenoot Stefano Denswil. Trainer Philippe Clement haalde Dost in de 62e minuut al naar de kant. Ruud Vormer deed wel de hele wedstrijd mee in Antwerpen.

Club Brugge boekte mede dankzij Dost en Lang de derde competitiezege op rij en gaat met 45 punten aan kop in de Jupiler Pro League. Het KRC Genk van trainer John van den Brom heeft zeven punten minder en bezet de tweede plaats.

Kevin Strootman speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Genoa. Foto: Pro Shots

Genoa speelt gelijk bij debuut Strootman

In Italië pakte Genoa bij het debuut van Strootman, die de rest van dit seizoen wordt gehuurd van Olympique Marseille, een punt bij Atalanta: 0-0. De 46-voudig Oranje-international had een basisplaats en speelde tot de 87e minuut mee.

Bij Atalanta maakte Marten de Roon de negentig minuten vol en werd Hans Hateboer in de slotfase gewisseld voor Sam Lammers. De ploeg uit Bergamo is terug te vinden op de zesde plek.

Eerder op zondag haalde Napoli flink uit tegen Fiorentina: 6-0. Bij rust stond het al 4-0 dankzij goals van Lorenzo Insigne, Diego Demme, oud-PSV'er Hirving Lozano en Piotr Zielinski. In de tweede helft voerden Insigne (penalty) en Matteo Politano de score verder op.

Napoli bezet de derde plaats en heeft zes punten achterstand op koploper AC Milan. De ploeg van coach Gennaro Gattuso kan later op de avond nog gepasseerd worden door Juventus, dat om 20.45 uur op bezoek gaat bij Internazionale.

