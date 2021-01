Daley Blind is niet geschrokken van het spel van Ajax in de tweede helft van De Klassieker tegen Feyenoord. De Amsterdammers hadden het zondag na rust lastig in de Johan Cruijff ArenA, maar wonnen uiteindelijk met 1-0.

"Het was spannend", zei Blind na de wedstrijd bij ESPN. "Vanaf ongeveer de 65e minuut stonden we onder druk en kwamen we niet meer in ons spel, waardoor we moesten strijden. We hebben laten zien dat we dat kunnen."

Ajax kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een doelpunt van Ryan Gravenberch, maar slaagde er daarna niet in om de marge uit te breiden. Na rust was Feyenoord een aantal keren dicht bij de gelijkmaker. In blessuretijd was Luis Sinisterra met een kopbal op de lat het dichtst bij de 1-1 voor de Rotterdammers.

"We willen altijd domineren, maar er zijn ook momenten dat het niet lukt", concludeerde Blind. "In de tweede helft durfde Feyenoord steeds meer de vrije man te zoeken en kwamen wij er niet meer aan te pas."

Desondanks was Blind niet geschrokken van het niveau van Ajax in de tweede helft. "Soms zitten er wedstrijden tussen waarin we het spel even niet kunnen maken. Daardoor moeten we ons niet van de wijs laten brengen."

"We hebben het heel lastig gehad in de tweede helft en Feyenoord had misschien meer verdiend", vervolgde de verdediger. "Maar uiteindelijk pakken wij de drie punten. Op deze voet moeten we verder."

Ajax viert de treffer van Ryan Gravenberch. Ajax viert de treffer van Ryan Gravenberch. Foto: Pro Shots

'Er zit een geweldige spirit in deze ploeg'

Erik ten Hag was vooral tevreden met de uitslag. "We hebben 30 tot 35 minuten goed en dominant gespeeld", blikte de coach van Ajax terug. "Daarna was het soms overleven, maar dat hebben we wel gedaan. Er zit een geweldige spirit in deze ploeg."

"Tegen PSV kwamen we vorige week terug van een 0-2-achterstand. Tegen FC Twente verspelen we donderdag in de slotfase een voorsprong. Maar we slepen die wedstrijden wel uit het vuur", aldus Ten Hag. "En nu hadden we het na rust ook lastig om de fysieke strijd aan te gaan, maar we winnen wel."

Dankzij de overwinning op Feyenoord verstevigde Ajax de koppositie. De ploeg van Ten Hag heeft nu drie punten voorsprong op nummer twee Vitesse.

