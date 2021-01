De teleurstelling bij Feyenoord is logischerwijs groot na de 1-0-nederlaag bij Ajax in de Klassieker. De Rotterdammers vinden dat ze vooral op basis van de tweede helft meer hadden verdiend in de Johan Cruijff ArenA.

"Het moet de ploeg een goed gevoel geven dat we tegen een uitstekende ploeg als Ajax zo dominant en scherp hebben gespeeld", zei trainer Dick Advocaat bij ESPN. "We hebben het als team uitstekend gedaan, maar verdienden meer dan dit."

Ajax was in de openingsfase nog de sterkere ploeg en ging na 22 minuten aan de leiding via Ryan Gravenberch, maar daarna kwam Feyenoord steeds beter in de wedstrijd. Vooral na rust domineerden de Rotterdammers en mocht Ajax van geluk spreken dat het 1-0 bleef.

"We hebben wel wat mogelijkheden gehad", doelde Advocaat onder meer op een door André Onana gepakt schot van Leroy Fer, twee schoten van Steven Berghuis die naast gingen en een kopbal van Luis Sinisterra op de lat. "Het viel net niet onze kant op. Het elftal stond goed en dan is het jammer dat we niet zijn beloond."

Nicolai Jørgensen vond wel het net in Amsterdam, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Nicolai Jørgensen vond wel het net in Amsterdam, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Foto: Pro Shots

Berghuis baalt van zijn missers tegen Ajax

Berghuis deelde de woorden van zijn trainer. "We hebben op de eerste twintig minuten na heel goed gespeeld. Na de openingstreffer gooiden we de schroom van ons af en vooral na rust lieten we Ajax niet meer in z'n kracht komen", zei de teleurgestelde aanvoerder, die kritisch naar zijn eigen optreden keek.

"Ik miste twee grote kansen die er gewoon in hadden gemoeten, maar net naast gingen. Daar baal ik van. Daarna had Onana nog een goede redding op het schot van Leroy en was er die bal op de lat. We vergaten onszelf te belonen."

Feyenoord leed in Amsterdam de tweede nederlaag van het seizoen en heeft nu zes punten minder dan koploper Ajax. De ploeg van Advocaat bezet momenteel de vierde plek op de ranglijst, achter PSV en de verrassende nummer twee Vitesse.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie