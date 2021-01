Ajax heeft zondag een benauwde 1-0-zege geboekt in de Klassieker tegen Feyenoord. De Rotterdammers hadden de beste kansen in de Johan Cruijff ArenA, maar verzuimden de Amsterdammers pijn te doen.

Halverwege stond de eindstand al op het scorebord door een doelpunt van Ryan Gravenberch in de 22e minuut. Daarna werd Feyenoord sterker, maar de gelijkmaker van Nicolai Jørgensen, die in de spits de voorkeur kreeg boven Lucas Pratto, werd afgekeurd wegens buitenspel.

Terwijl Ajax geen vuist meer kon maken, liet Feyenoord meerdere goede kansen onbenut. In blessuretijd kopte Luis Sinisterra nog op de lat, waardoor de thuisploeg ternauwernood standhield.

Door de krappe zege heeft Ajax nu zes punten voorsprong op Feyenoord, dat gezakt is naar de vierde plaats. Vitesse is de nieuwe nummer twee, op drie punten van Ajax, gevolgd door nummer drie PSV op vier punten van de Amsterdamse koploper.

Volgend weekend staat er met Feyenoord-AZ weer een topper op het programma in de Eredivisie. Ajax speelt woensdag in de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi al uit tegen de Alkmaarse club.

Ryan Gravenberch rent juichend weg nadat hij Ajax op voorsprong heeft gezet. Ryan Gravenberch rent juichend weg nadat hij Ajax op voorsprong heeft gezet. Foto: Pro Shots

Haps mist grote kans

De 189e editie van de Klassieker kende zondag in het eerste half uur een eenzijdig beeld in de ArenA. Ajax domineerde, terwijl Feyenoord al moeite had om de bal een keer op de helft van de Amsterdammers te krijgen. Met kopballen van Sébastien Haller en Nicolás Tagliafico zorgde Ajax dan ook voor het eerste gevaar en na 22 minuten was de 1-0 een feit. Gravenberch kreeg op de rand van het strafschopgebied alle tijd, kapte Marcos Senesi uit en scoorde met een geplaatst schot.

Het zwakke Feyenoord stelde daar niets tegenover, tot Ridgeciano Haps na ruim een half uur bediend werd met een steekpass van Steven Berghuis. De linkspoot had de bal met rechts langs André Onana moeten schuiven, maar schoot recht op de Ajax-doelman.

Na die grote kans kwam Feyenoord eindelijk een beetje los en durfde het aan aanvallen te denken. Het resulteerde in een afstandsschot van Leroy Fer en een knal van Jens Toornstra in het zijnet. Aan de andere kant stichtte Haller vlak voor rust gevaar met een kopbal, die Feyenoord-keeper Nick Marsman klemvast had.

Teleurstelling bij Nicolai Jørgensen na zijn afgekeurde treffer. Teleurstelling bij Nicolai Jørgensen na zijn afgekeurde treffer. Foto: Pro Shots

Gravenberch valt geblesseerd uit

Tegenvaller voor Ajax was dat Gravenberch, die voor rust uitstekend speelde, halverwege geblesseerd in de kleedkamer achterbleef. Jurgen Ekkelenkamp verving hem. De achttienjarige Gravenberch werd gemist op het middenveld, terwijl Feyenoord steeds beter ging spelen.

In de 58e minuut had Berghuis dan ook gelijk kunnen maken. Bij een fraaie aanval kwam de bal via Nicolai Jørgensen en Toornstra bij de Feyenoord-captain, die naast schoot. Een paar minuten later juichten de bezoekers zelfs na een treffer van Jørgensen, maar het bleek nipt buitenspel van Toornstra, die de voorzet gaf.

Zo was de voorsprong nog altijd voor Ajax, maar de beste kansen waren voor Feyenoord. Een kwartier voor tijd had Berghuis weer de gelijkmaker op de schoen, maar opnieuw schoot de aanvaller - die nog nooit scoorde in de ArenA - naast.

In de hoop toch nog een goal te maken bracht trainer Dick Advocaat Pratto als extra spits, maar de Argentijn kon in de slotfase niet in stelling gebracht worden. Feyenoord kreeg nog wel kansen en zelfs keeper Marsman ging in de slotfase naar voren. In de laatste seconden kopte Sinisterra nog op de lat, waardoor Ajax wonderwel overleefde en drie belangrijke punten pakte in de titelstrijd.

