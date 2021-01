Bayern München heeft zondag in de Bundesliga een moeizame zege geboekt op SC Freiburg. De wedstrijd in de Allianz Arena eindigde mede dankzij een recordgoal van Robert Lewandowski in 2-1. In de Serie A haalde Napoli uit tegen Fiorentina.

Op aangeven van Thomas Müller opende de 32-jarige Lewandowski, die van dichtbij raak schoot, al na zeven minuten de score. De Poolse spits noteerde daarmee alweer zijn 21e goal in 16 Bundesliga-duels en brak daarmee een ruim vijftig jaar oud record van Gerd Müller, die in het seizoen 1968/1969 tot twintig treffers in zestien wedstrijden kwam.

Bayern, waar Joshua Zirkzee niet bij de selectie zat, leek door de vroege openingsgoal een makkelijke middag te gaan beleven, maar kwam na rust toch nog in de problemen. Invaller Nils Petersen stond koud in het veld en zorgde in de 62e minuut met een kopbal, zijn eerste balcontact, voor de gelijkmaker.

Freiburg, dat Guus Til de hele wedstrijd op de bank hield, slaagde er echter niet in om die 1-1-tussenstand vast te houden. Een voorzet van Leroy Sané belandde voor de voeten van Müller, die direct de trekker overhaalde. In blessuretijd leek Freiburg alsnog een punt te pakken, maar een inzet van Petersen stuitte op de lat.

Bayern staat dankzij de zege steviger aan kop in de Bundesliga. De ploeg van trainer Hansi Flick heeft nu vier punten meer dan RB Leipzig, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde bij Wolfsburg.

Napoli stuurt Fiorentina met 6-0 naar huis

Eerder op zondag haalde Napoli in de Italiaanse Serie A flink uit tegen Fiorentina. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso won in het Stadio Diego Armando Maradona met 6-0. Bij rust stond het al 4-0.

Aanvoerder Lorenzo Insigne opende in de vijfde minuut de score, na een actie van oud-PSV'er Hirving Lozano op de rechterflank. Fiorentina was een paar keer keer dicht bij de gelijkmaker, maar doelman David Ospina voorkwam een doelpunt van Franck Ribéry en een van richting veranderd schot belandde op de lat.

In de laatste tien minuten voor rust sloeg Napoli drie keer toe, via doelpunten van Diego Demme, Lozano (na een prachtige actie van Insigne) en Piotr Zielinski. In de tweede helft benutte Insigne een penalty en vlak voor tijd kwam ook invaller Matteo Politano nog tot scoren.

Napoli staat met 34 punten uit zeventien duels op de derde plaats in de Serie A, 6 punten achter koploper AC Milan. Fiorentina, de club van Sofyan Amrabat, staat veertiende.

