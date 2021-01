Manchester United blijft ook na dit weekeinde koploper in de Premier League. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer hield zondag regerend kampioen Liverpool op Anfield op een gelijkspel: 0-0. Tottenham Hotspur won, mede dankzij een assist van Steven Bergwijn, met 1-3 van Sheffield United.

Manchester United deed zichzelf met het gelijkspel eigenlijk nog tekort, want zeker in de tweede helft waren de beste kansen voor de bezoekers. Paul Pogba en Bruno Fernandes kregen de bal echter niet achter doelman Alisson.

Liverpool, waar Georginio Wijnaldum in de basis stond, stelde daar aanvallend weinig tegenover. Het is na de wedstrijden tegen Southampton (1-0 verlies) en Newcastle United (0-0) al het derde competitieduel op rij waarin 'The Reds' niet tot scoren komen.

Donny van de Beek bleef bij Manchester United de hele wedstrijd op de bank. De laatste speelminuten van de middenvelder dateren van een maand geleden, toen hij mocht invallen tegen Leeds United.

Hoewel Manchester United met 37 punten uit achttien duels de ranglijst aanvoert, staat Manchester City er qua verliespunten wat beter voor. De ploeg van trainer Josep Guardiola heeft 32 punten na zestien wedstrijden en speelt om 20.15 uur tegen Crystal Palace. Liverpool is met 34 punten de nummer drie.

Steven Bergwijn gaf de assist bij het derde doelpunt van Tottenham. Steven Bergwijn gaf de assist bij het derde doelpunt van Tottenham. Foto: Pro Shots

Bergwijn draagt met assist bij aan zege 'Spurs'

Steven Bergwijn droeg eerder op de dag met een assist bij aan de eerste uitzege van Tottenham Hotspur in de Premier League in ruim twee maanden. De Oranje-international bereidde de derde treffer van zijn ploeg voor in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen hekkensluiter Sheffield United.

Bergwijn gaf de bal na iets meer dan een uur spelen aan Tanguy Ndombele, die op prachtige wijze voor de 1-3 zorgde. Het was de eerste assist van de Nederlander dit seizoen.

De andere doelpunten van Tottenham kwamen op naam van Serge Aurier en Harry Kane. Aurier opende al na vijf minuten de score door raak te koppen uit een hoekschop en Kane verdubbelde de marge enkele minuten voor rust vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Na een klein uur bracht David McGoldrick Sheffield terug in de wedstrijd, waarna Ndombele de voorsprong even later dus weer uitbreidde. Bergwijn had een basisplaats bij Tottenham en werd drie minuten voor tijd gewisseld.

De 'Spurs' boekten de eerste uitzege in de competitie sinds 8 november. Sindsdien speelden ze buitenshuis vier gelijk en verloren ze eenmaal.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League