Steven Bergwijn heeft zondag met een assist bijgedragen aan de eerste uitzege van Tottenham Hotspur in de Premier League in ruim twee maanden. De Oranje-international bereidde de derde treffer van zijn ploeg voor in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen hekkensluiter Sheffield United.

Bergwijn gaf de bal na iets meer dan een uur spelen aan Tanguy Ndombele, die op prachtige wijze voor de 1-3 zorgde. Het was de eerste assist van de Nederlander dit seizoen.

De andere doelpunten van Tottenham kwamen op naam van Serge Aurier en Harry Kane. Aurier opende al na vijf minuten de score door raak te koppen uit een hoekschop en Kane verdubbelde de marge enkele minuten voor rust vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Na een klein uur bracht David McGoldrick Sheffield terug in de wedstrijd, waarna Ndombele de voorsprong even later dus weer uitbreidde. Bergwijn had een basisplaats bij Tottenham en werd drie minuten voor tijd gewisseld.

De 'Spurs' boekten de eerste uitzege in de competitie sinds 8 november. Sindsdien speelden ze buitenshuis vier gelijk en verloren ze eenmaal.

Dankzij de overwinning op Sheffield klimt Tottenham naar de vierde plaats. De ploeg van coach José Mourinho kan later op de dag nog wel gepasseerd worden door Manchester City, dat om 20.15 uur Crystal Palace ontvangt. Om 17.30 uur begint op Anfield de topper tussen Liverpool en koploper Manchester United.

