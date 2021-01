FC Groningen heeft zondag in de Eredivisie met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Twente. De ploeg van trainer Danny Buijs stond halverwege nog op een 0-2-achterstand, maar maakte die score na rust ongedaan.

Twente kende een flitsende start in het Hitachi Capital Mobility Stadion en kwam al na twaalf minuten op voorsprong via Dario Dumic, die uit een hoekschop kon binnenkoppen. Die corner werd veroorzaakt door een blunder van Sergio Padt. De Groningen-doelman trapte de bal tegen Danilo aan en wist de bal nipt over zijn eigen lat te tikken.

Met een droge knal maakte Thijs van Leeuwen er tien minuten later 0-2 van. Kort na de pauze werkte Ahmed El Messaoudi de bal bekeken binnen en Jørgen Strand Larsen zorgde halverwege de tweede helft voor de 2-2-eindstand.

FC Groningen handhaafde zich met het gelijkspel op de zesde plek in de Eredivisie. FC Twente heeft drie punten minder dan de tegenstander van zondag en blijft steken op de zevende positie.

Groningen-doelman Sergio Padt veroorzaakt na twaalf minuten op ongelukkige wijze een corner waar Twente uit scoort. Foto: Pro Shots

Blunder Padt luidt cruciale corner in

Twente-topscorer Danilo had al een grote kans gemist toen Padt met een onhandige actie een corner inluidde. De doelman van Groningen schoot de bal vol tegen Danilo aan en zag de bal daarop bijna in zijn eigen doel stuiteren. Padt slaagde erin om hoger te springen dan de Braziliaan en voorkwam daarmee in eerste instantie nog een treffer.

Uit de daaropvolgende hoekschop was het dus alsnog raak voor de bezoekers door de kopbal van Dumic. Basisdebutant Van Leeuwen verdubbelde de marge tien minuten later door verrassend uit te halen.

Groningen had lang de tijd nodig om zich te herpakken, maar kwam kort na rust wel terug in de wedstrijd via El Messaoudi. Aangever Ramon Lundqvist stond nog maar net in het veld en bediende na een fraaie schijnbeweging El Messaoudi, die koelbloedig voor de 1-2 zorgde.

Kik Pierie was in de slotfase met een kopbal nog dicht bij het winnende doelpunt. Foto: ANP

Twente dicht bij winnende goal

In de 66e minuut was Strand Larsen het eindstation van een fraaie Groningse aanval. Op aangeven van Gabriel Gudmundsson troefde de Noor de Twentse defensie af en werkte hij de bal behendig binnen.

Groningen leek meer tevreden dan Twente met de 2-2-tussenstand en liet het slotoffensief aan de tukkers. Een minuut voor tijd voorkwam Padt dat Twente alsnog de winst pakte. De sluitpost had een fraai antwoord op een kopbal van Kik Pierie en redde daarmee een punt voor zijn ploeg.

