Ajax treedt zondag in de Klassieker net als donderdag tegen FC Twente aan met Jurriën Timber in plaats van Perr Schuurs in de verdediging. Bij Feyenoord is er voorin een basisplaats voor Nicolai Jørgensen en Ridgeciano Haps.

De negentienjarige Timber kreeg uit tegen Twente (1-3) centraal achterin verrassend de voorkeur boven Schuurs, die deze week zijn Ajax-contract nog tot medio 2025 verlengde. Ook tegen Feyenoord mag Timber het dus vanaf de aftrap laten zien.

Trainer Erik ten Hag houdt vast aan dezelfde elf namen, wat betekent dat recordaankoop Sébastien Haller weer in de spits staat. De Fransman wordt geflankeerd door Antony en aanvoerder Dusan Tadic.

Opvallend genoeg zit Klaas-Jan Huntelaar niet bij de selectie van de Amsterdammers. De 37-jarige spits, tegen Twente nog goud waard met twee late goals, maakt vermoedelijk spoedig bekend dat hij naar Schalke 04 vertrekt.

Geen Pratto bij Feyenoord

Bij Feyenoord werd de aanval donderdag tegen PEC Zwolle (1-0) nog gevormd door aanvoerder Steven Berghuis, Lucas Pratto en Ridgeciano Haps. Winteraanwinst Pratto en Bryan Linssen moeten tegen Ajax plaatsmaken voor Jørgensen en Haps.

Spits Jørgensen heeft zijn eerste basisplek van 2021 te pakken en Haps staat voor het eerst sinds 8 november in de basis. Sindsdien was hij weken afwezig om medische redenen. Deze maand was de linkspoot invaller tegen Sparta Rotterdam en PEC.

Coach Dick Advocaat heeft naast Pratto en Linssen ook onder anderen Orkun Kökçü nog achter de hand in de ArenA. De middenvelder ontbrak de laatste weken door een enkelblessure en zit voor het eerst weer bij de selectie.

Voor het eerst in bijna vier jaar is Ajax-Feyenoord de strijd tussen de nummer één en twee van de Eredivisie. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur en wordt geleid door scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Promes, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Jørgensen, Haps.

