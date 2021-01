De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Willem II heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Beide Brabantse ploegen hadden aan kansen geen gebrek, maar moesten genoegen nemen met 1-1.

Voor Willem II betekende het punt in Waalwijk al de vijftiende wedstrijd zonder zege. De nummer vijf van vorig seizoen won pas twee keer en houdt alleen ADO Den Haag en FC Emmen onder zich. RKC staat vijftiende.

De eerste helft van de wedstrijd in Waalwijk was slecht, al kwamen beide aanvallende ploegen wel tot kansen. Het was pas vlak voor het rustsignaal raak, toen RKC-aanvoerder Anas Tahiri een penalty benutte, die werd gegeven na een overtreding van Pol Llonch.

Een nieuwe nederlaag dreigde voor Willem II, maar die werd in de tweede helft afgewend door een kopdoelpunt van spits Kwasi Wriedt. Beide ploegen kregen in het Mandemakers Stadion kans op meer, maar het bleef bij 1-1.

In de komende weken komen er voor Willem II belangrijke thuiswedstrijden aan tegen PEC Zwolle, FC Emmen en ADO Den Haag, onderbroken door een uitduel met Ajax. RKC moet in de volgende speelronde op bezoek bij PSV en speelt binnenkort ook tegen het dit seizoen sterke Vitesse.

Anas Tahiri was geëmotioneerd na de openingstreffer in Waalwijk. Anas Tahiri was geëmotioneerd na de openingstreffer in Waalwijk. Foto: Pro Shots

