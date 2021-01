Ajax-Feyenoord ·

Aftrap! De bal rolt weer in de Johan Cruijff ArenA voor de tweede helft van Ajax-Feyenoord. Kan Feyenoord iets doen aan de 1-0-achterstand tegen de Amsterdamse koploper? Bij de ploeg van trainer Erik ten Hag is Ryan Gravenberch toch geblesseerd achtergebleven in de kleedkamer. Jurgen Ekkelenkamp is zijn vervanger.