Zakaria Aboukhlal heeft zaterdag na zijn sterke invalbeurt goede hoop dat hij de komende tijd vaker in basis mag beginnen bij AZ. De twintigjarige aanvaller kwam in het thuisduel met ADO Den Haag (2-1) bij een achterstand het veld in en zorgde er met twee treffers voor dat zijn ploeg zegevierde.

"Ik probeer het de trainer moeilijk te maken en ik vind dat ik misschien wel hoor te spelen", zei Aboukhlal na afloop voor de camera van ESPN. "Die beslissing ligt bij de trainer. Ik hoop dat ik ga spelen, daar doe ik iedere dag mijn best voor."

Aboukhlal begon dit seizoen vier keer als basisspeler bij AZ en kwam tien keer als invaller het veld in. Hij noteerde zaterdag zijn derde en vierde treffer, die pas een minuut voor tijd viel, van het seizoen.

"Dit was niet de wijze waarop we het wilden doen, maar het is gelukkig wel gelukt", vervolgde Aboukhlal. "De 1-1 was de aansluitingstreffer, maar wij moeten hier als AZ natuurlijk gewoon winnen van ADO. Dan loer je op die tweede. Gelukkig viel de bal voor mijn voeten en kon ik 'm binnenschieten."

Trainer Pascal Jansen van AZ weet nog niet of hij Zakaria Aboukhlal in de volgende wedstrijd wel een basisplaats gaat geven.

Jansen: 'Zakaria weet wat zijn rol is'

Ondanks zijn sterke invalbeurt is het volgens trainer Pascal Jansen nog geen uitgemaakte zaak dat Aboukhlal in de volgende wedstrijd ook daadwerkelijk een basisplaats gaat krijgen.

"Of Zakaria nu een basisplaats verdient? Ik maak keuzes gebaseerd op bepaalde verwachtingen voorafgaand aan een duel. Zakaria weet precies waar hij staat en wat zijn rol is. Daar hoeven we ons op dit moment geen zorgen over te maken", aldus Jansen.

"Ik weet dat Zakaria een jongen is die goals kan maken. Hij is getergd en weet wat zijn situatie op dit moment is en hoe hij van waarde voor dit team kan zijn. Hij is een van de vele goede spelers die we in deze selectie hebben. Het is fijn dat we in deze drukke maand een beroep op hem kunnen doen."

AZ krijgt woensdag in het bekertoernooi Ajax op bezoek. Volgende week zondag staat in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma.

