Trainer Thomas Letsch had geen goed woord over voor het spel van Vitesse tegen FC Emmen. De medekoploper in de Eredivisie won zaterdag ruim in Drenthe (1-4), maar maakte tot ongenoegen van Letsch een hautaine indruk na de snelle 0-2-voorsprong.

Vitesse leidde aan De Oude Meerdijk al na negen minuten met 0-2 door doelpunten van Thomas Buitink en Oussama Tannane, waarna de Arnhemmers het tempo terugschroefden en FC Emmen verschillende grote kansen kreeg.

"Ik ben tevreden met het resultaat en heel tevreden over onze eerste tien minuten. Maar ik ben heel erg boos over het restant van de eerste helft", zei Letsch bij ESPN. "Het was verschrikkelijk en arrogant. Dit was niet de wedstrijd die we wilden spelen."

"Hoe we zo arrogant konden worden? Dat is een goede vraag. We hebben de hele week over mentaliteit en intensiteit gesproken. Na de 2-0 moeten we de 3-0 maken om de wedstrijd te beslissen. We doen onnodige dingen en brengen hen terug in de wedstrijd. We hebben erover gesproken in de rust en in de tweede helft was het beter."

Aanvoerder Remko Pasveer kraakte harde noten over het spel van Vitesse. Aanvoerder Remko Pasveer kraakte harde noten over het spel van Vitesse. Foto: ANP

Pasveer: 'Vond het een verschrikkelijk wedstrijd'

Vitesse besliste vlak na rust de wedstrijd met de 0-3 van Armando Broja. Na de eretreffer van Michael de Leeuw voor FC Emmen bepaalde invaller Patrick Vroegh de eindstand op 1-4. Door de zege braken de Arnhemmers het clubrecord van de meeste punten na zeventien wedstrijden (38) en kwamen ze in punten gelijk met koploper Ajax.

Toch wil aanvoerder Remko Pasveer de avond in Emmen snel vergeten. "Ik vond het een verschrikkelijke wedstrijd", stelde hij onomwonden bij ESPN. "Ik denk dat we twee keer goed begonnen en daarna vond ik ons heel arrogant. Je komt snel 2-0 voor en dan moet je eigenlijk doordrukken en het spel blijven spelen wat je deed. Dat deden we niet."

"We hebben het absoluut niet onderschat", benadrukte Pasveer. "Maar na een goede 2-0 gaan we te makkelijk denken. Als we top willen blijven en tegenstanders geen kans willen geven, dan mag dat niet. Daarvan moeten we leren."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie