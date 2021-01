AZ is zaterdag in de Eredivisie ontsnapt aan duur puntenverlies. De Alkmaarders kregen ADO Den Haag dankzij Zakaria Aboukhlal met de grootst mogelijke moeite over de knie: 2-1.

De zege voor AZ was dikverdiend. De thuisploeg creëerde vooral in de eerste helft ontzettend veel kansen, maar slaagde er lang niet in die te benutten. Michiel Kramer zette ADO op 0-1 en een stunt leek in de maak, maar Aboukhlal bezorgde AZ met twee treffers alsnog de winst.

AZ had midweeks in Eindhoven nog knap met 1-3 gewonnen van PSV en leek weer een pas op de plaats te moeten maken, maar dankzij Aboukhlal is de achterstand op de koplopers Ajax en Vitesse nu vier punten.

Voor AZ gaat de Eredivisie volgende week verder met een uitwedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord. Woensdag speelt AZ ook nog in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. ADO krijgt zaterdag in de competitie bezoek van hekkensluiter FC Emmen.

Albert Gudmundsson baalt nadat er weer een kans is gemist. Albert Gudmundsson baalt nadat er weer een kans is gemist. Foto: Pro Shots

AZ speelt goed, maar scoort niet

AZ was vanaf de eerste minuut de baas en werd ook al vroeg gevaarlijk. Teun Koopmeiners, die tegen PSV nog twee keer scoorde, was met een kopbal dicht bij de 1-0, maar ADO-doelman Luuk Koopmans tikte de inzet uit de hoek.

In het vervolg van de eerste helft waren er ook nog enorme kansen voor Albert Gudmundsson en Myron Boadu. De IJslander schoot onder meer in kansrijke positie van dichtbij naast, terwijl Boadu met een kopbal de lat raakte en een grote kans naast knalde.

Aan de andere kant kreeg ook ADO Den Haag een flinke kans op de openingstreffer. Vicente Besuijen rekende af met Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi, en dook op voor Marco Bizot, maar de ADO-aanvaller schoot tegen de AZ-doelman aan.

ADO kwam via Michiel Kramer nog op voorsprong. ADO kwam via Michiel Kramer nog op voorsprong. Foto: ANP

Invaller Aboukhlal redt AZ

Na de pauze zat er zand in de motor van AZ en bleven grote kansen uit. ADO rook bloed en sloeg na een uur spelen ook hard toe. Kramer kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten na half uitverdedigen van Owen Wijndal en prikte raak met een schot in de hoek.

AZ was van slag en had ineens de grootst mogelijke moeite met ADO. Nadat Boadu opnieuw een kans had gemist, tekende invaller Aboukhlal enigszins uit het niets voor de 1-1. De jonge aanvaller reageerde op een mislukt schot van Frederik Midtsjø en schoot de bal in de verre hoek.

De gelijkmaker gaf AZ een boost en de Alkmaarders gingen vol op jacht naar de 2-1. Tijjani Reijnders krulde bijna een vrije trap binnen en Boadu kreeg een grote kans, maar de spits vond met een bekeken inzet de verre paal. Het duel leek in 1-1 te eindigen, maar Aboukhlal schoot in de 89e minuut via de paal alsnog de 2-1 binnen.

Zakaria Aboukhlal was als invaller goud waard voor AZ. Zakaria Aboukhlal was als invaller goud waard voor AZ. Foto: ANP

