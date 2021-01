PSV-trainer Roger Schmidt heeft zaterdag na afloop van het met 3-5 gewonnen duel met Sparta Rotterdam flink uitgehaald naar scheidsrechter Bas Nijhuis. De Duitse coach wil de arbiter naar eigen zeggen nooit meer spreken.

"De scheidsrechter heeft gezegd dat hij tegen ons floot, omdat ik kritiek op hem had geuit na de wedstrijd tegen Vitesse", legde een woedende Schmidt uit voor de camera van ESPN.

"Dat is gewoon onprofessioneel. De scheidsrechter moet de spelers in bescherming nemen op een gevaarlijk veld als dit. Er waren zeker vier of vijf overtredingen waarvoor hij had moeten fluiten, maar dat deed hij niet. Nu is Cody Gakpo waarschijnlijk behoorlijk geblesseerd en hebben wij een groot probleem. Hij liet het expres doorgaan."

Op de persconferentie zette Schmidt, die tijdens de wedstrijd een gele kaart ontving voor commentaar op Nijhuis, zijn harde woorden extra kracht bij. "Ik hoef hem de rest van mijn leven niet meer te spreken. Na twee wedstrijden weet ik genoeg."

In oktober kwam Nijhuis in de slotseconden van de uitwedstrijd tegen Vitesse terug op zijn besluit om PSV een penalty te geven. De Eindhovenaren verloren dat duel met 2-1.

Scheidsrechter Bas Nijhuis krijgt er flink van langs van PSV-trainer Roger Schmidt.

Nijhuis moet lachen om beschuldigingen Schmidt

Nijhuis kan zichzelf totaal niet vinden in de beschuldigingen van Schmidt. "Ik moet daar echt om lachen", reageerde de arbiter. "Heeft-ie echt gezegd dat ik met opzet tegen PSV zou fluiten? Dat is echt ongelooflijk en complete onzin. Natuurlijk is dat niet zo. Een trainer wordt beoordeeld op zijn gedrag in de wedstrijd en andere zaken spelen niet mee."

In december had Nijhuis ook de leiding over de wedstrijd tussen sc Heerenveen en PSV. Dat duel verliep zonder incidenten rond de arbiter. "Ik heb daar gewoon een goed onderhoud met hem gehad en toen was er niks aan de hand."

Nijhuis, die erom bekendstaat dat hij vaker laat doorspelen dan andere scheidsrechters, kan zich ook niet vinden in de kritiek dat hij de spelers te veel vrijheid gaf op het winterse Kasteel.

"Ik heb bij een aantal momenten juist korter gefloten dan ik normaal zou doen en verder heb ik mijn eigen lijn aangehouden. Als het echt gevaar oplevert voor spelers moet ik ingrijpen, maar dat vond ik vandaag absoluut niet het geval."

