FC Utrecht en Fortuna Sittard hebben zaterdag in de Eredivisie beide drie punten gepakt. De Domstedelingen wonnen in eigen huis met 2-0 van Heracles Almelo, terwijl de formatie uit Limburg met 0-2 te sterk was voor PEC Zwolle.

Het was nog heel even de vraag of het duel tussen FC Utrecht en Heracles Almelo door de vele sneeuwval wel kon doorgaan, maar nadat het veld sneeuwvrij was gemaakt, kon de wedstrijd om 20.00 uur gewoon beginnen.

Utrecht had de laatste vijf thuiswedstrijden in de Eredivisie niet gewonnen (de laatste thuiszege dateerde van 24 oktober), maar maakte tegen Heracles vanaf het begin een goede indruk. De thuisploeg creëerde in de openingsfase al een paar kansen, maar Gyrano Kerk stuitte tot tweemaal toe op Heracles-doelman Janis Blaswich.

Na een goed half uur spelen was het wel raak voor Utrecht. Sander van de Streek kopte een indirecte vrije trap van Adam Maher binnen. Blaswich ging bij die inzet niet vrijuit door de bal uit zijn handen te laten glippen.

Ook na de pauze lag het initiatief volledig bij Utrecht. De ploeg van coach René Hake stichtte het meeste gevaar en Kerk zag een inzet door Blaswich met moeite over het doel getikt worden. Adrián Dalmau wist in de 72e minuut wel voor de 2-0 te zorgen. De spits profiteerde van een slippertje van Blaswich na een afstandsschot van Maher.

Zian Flemming schoot fraai raak voor Fortuna Sittard. Zian Flemming schoot fraai raak voor Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Fortuna rekent af met PEC in Zwolle

Fortuna Sittard zette in Zwolle de sterke serie van de afgelopen wedstrijden voort. De Limburgers verloren woensdag weliswaar voor het eerst sinds de aanstelling van coach Sjors Ultee, maar boekten zaterdag de vierde zege in de laatste zes duels.

De bezoekers waren de bovenliggende partij en kregen met Emil Hansson ook de grootste kans op de openingstreffer, maar de inzet van de Zweed belandde op de lat. Na een klein uur scoorde Fortuna wel. Zian Flemming werd aan de rechterkant aangespeeld door Sebastian Polter, legde de bal klaar voor zijn linker en vond met een prachtige krul de verre hoek.

PEC beet na de tegentreffer meer van zich af, maar had veel tijd nodig om echt gevaarlijk te worden. In de slotfase was Mike van Duinen nog dicht bij de 1-1, maar zijn inzet in de korte hoek werd knap gekeerd door doelman Yanick van Osch.

Het leek het startsein voor een slotoffensief, maar Fortuna besliste het duel aan de andere kant. Mats Seuntjens omspeelde PEC-doelman Michael Zetterer en schoof de bal in het lege doel voor de 0-2. Het is voor Fortuna de derde uitzege in de laatste vier duels buitenshuis.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie