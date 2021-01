PSV heeft zaterdag bij Sparta Rotterdam de eerste zege van dit kalenderjaar geboekt. De Eindhovenaren waren op het winterse Kasteel in een doelpuntrijk duel met 3-5 te sterk voor de Rotterdammers.

De formatie van trainer Roger Schmidt, die niet voor het eerst dit seizoen een flink gewijzigd elftal het veld instuurde, keek door een prachtig afstandsschot van Bryan Smeets al na vier minuten tegen een achterstand aan op het besneeuwde veld.

Halverwege de eerste helft repareerde Mauro Júnior de schade uit een fraaie voorzet van Noni Madueke en kort na rust zorgden invaller Donyell Malen en Madueke voor het tweede en derde doelpunt van de bezoekers. Philipp Max maakte er in de 72e minuut 1-4 van en leek daarmee de wedstrijd te beslissen.

Toch werd het nog even spannend in Spangen. Danzell Gravenberch zorgde met een fraai schot voor de 2-4 en Reda Kharchouch nam uit een strafschop de 3-4 voor zijn rekening. In blessuretijd maakte Malen aan alle Brabantse onzekerheid een eind door de 3-5 binnen te schuiven.

PSV, dat eerder deze maand gelijkspeelde bij Ajax (2-2) en verloor van AZ (1-3) klom door de zege ten koste van Feyenoord naar de derde plek. De Rotterdammers kunnen die positie zondag bij winst op Ajax in De Klassieker wel weer terugpakken. Sparta blijft op de negende plek steken.

PSV vervolgt de Eredivisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Dinsdag wacht in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker een uitduel met FC Volendam.

Invaller Donyell Malen neemt tegen Sparta twee treffers voor zijn rekening. Invaller Donyell Malen neemt tegen Sparta twee treffers voor zijn rekening. Foto: Pro Shots

Smeets maakt met wereldgoal 1-0

Schmidt verraste met zijn opstelling door Malen, Eran Zahavi en Denzel Dumfries op de bank te houden. De Duitse coach gaf de voorkeur aan Cody Gakpo en Madueke, die beiden terugkeerden van blessures.

Het flink gewijzigde elftal van Schmidt kwam al na vier minuten op achterstand door een fenomenaal doelpunt van Smeets. De 28-jarige middenvelder legde de bal klaar en haalde van afstand verwoestend uit, om via de binnenkant van de paal raak te schieten.

De Eindhovenaren wisten de schade twintig minuten later te herstellen. Madueke bereikte met een voorzet Mauro Júnior, die tegendraads de gelijkmaker noteerde.

Kansen waren voor rust schaars in Rotterdam, waar ondanks de sneeuwval in de eerste helft gewoon met een witte bal werd gespeeld. Na de pauze werd er doorgespeeld met de oranje variant.

Voor Gakpo was de wedstrijd al na veertig minuten ten einde. De 21-jarige aanvaller, die net hersteld was van een enkelblessure, moest met een nieuwe kwetsuur naar de kant en werd vervangen door de latere doelpuntenmaker Malen.

De wedstrijd van Cody Gakpo eindigde al voor rust. De wedstrijd van Cody Gakpo eindigde al voor rust. Foto: Pro Shots

PSV scoort twee keer in vier minuten

De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen PSV de leiding pakte. Op aangeven van Pablo Rosario bleef Malen koel en noteerde de clubtopscorer van PSV zijn achtste doelpunt van het seizoen.

Twee minuten later was het opnieuw raak voor PSV. Madueke, in de eerste helft al goed voor een assist, was ditmaal het eindstation van een fraaie aanval en maakte er op aangeven van Jordan Teze 1-3 van. Met de 1-4 van Max - de linksback kapte naar binnen en schoot met zijn mindere rechterbeen raak - leek de wedstrijd beslist.

Toch kwam PSV nog in de problemen. Gravenberch zette met een fraai schot de 2-4 op het scorebord en door een overtreding van Teze op Mario Engels kon Reda Kharchouch uit een strafschop de 3-4 noteren.

Sparta ging op jacht naar de gelijkmaker, maar slaagde er niet in om die te forceren. Uit de tegenstoot belandde de bal in blessuretijd via Ibrahim Sangaré voor de voeten van Malen, die met zijn negende treffer van het seizoen de wedstrijd definitief besliste.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie