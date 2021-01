Leicester City is zaterdag dankzij een 2-0-zege op Southampton gestegen naar de tweede plek in de Premier League. In België ging trainer John van den Brom met KRC Genk met 2-0 onderuit bij degradatiekandidaat Royal Excel Moeskroen.

James Maddison zorgde na 37 minuten voor het openingsdoelpunt van Leicester City tegen Southampton in het King Power Stadium. De 24-jarige middenvelder schoot vanuit een lastige hoek raak.

Diep in blessuretijd counterde de thuisploeg naar 2-0. Youri Tielemans werd diep gestuurd en mocht in zijn eentje op het doel van Alex McCarthy af. De Belg behield het overzicht en legde af op Harvey Barnes, die koelbloedig de eindstand bepaalde.

Dankzij de zege gaat Leicester City voorbij Manchester City en Liverpool. Beide clubs komen zondag nog wel in actie en kunnen de ploeg van manager Brendan Rodgers dan weer passeren. Manchester City krijgt Crystal Palace op bezoek en Liverpool treft koploper Manchester United.

Eerder op de dag boekte Chelsea een zwaarbevochten zege op het Fulham van basisspeler Kenny Tete. 'The Blues', die vanwege een rode kaart voor Antonee Robinson ruim een helft met een man meer op het veld stonden, wonnen dankzij een treffer van Mason Mount in de 78e minuut met 1-0.

Ook waren er overwinningen voor West Bromwich Albion, Brighton & Hove Albion en West Ham United. West Brom was met 2-3 te sterk voor Wolverhampton Wanderers, waar Ki-Jana Hoever op de bank bleef. Brighton, met Joël Veltman in de basis en Davy Pröpper als invaller, won met 0-1 bij het Leeds United van Pascal Struijk. West Ham versloeg het Burnley van Erik Pieters: 1-0.

Van den Brom onderuit met Genk bij Moeskroen

In België verloor Van den Brom met Genk voor de tweede week op rij. Na de nederlaag van vorige week bij middenmoter KV Kortrijk (2-1) was ditmaal degradatiekandidaat Royal Excel Moeskroen met 2-0 te sterk.

De 54-jarige Van den Brom debuteerde eind november met een 4-1-zege op Moeskroen op de bank bij Genk en won ook de twee daaropvolgende duels. Ondanks de nederlaag van zaterdag vindt Van den Brom zijn ploeg nog wel terug op de tweede plaats in de Jupiler Pro League.

PSG pakt zonder Bakker en trainer Pochettino koppositie

Paris Saint-Germain is in ieder geval tot zondagavond koploper in de Franse Ligue 1. Zonder coach Mauricio Pochettino, die afgelopen week positief testte op corona, versloegen de Parijzenaren Angers met 1-0. Met zijn eerste doelpunt van dit seizoen besliste Layvin Kurzawa het duel in Angers in de zeventigste minuut.

PSG staat nu op 42 punten en heeft daarmee twee punten voorsprong op Olympique Lyon. De ploeg van Memphis Depay krijgt zondagavond nummer twaalf FC Metz op bezoek.

