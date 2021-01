Chelsea heeft zaterdag in de Premier League met hangen en wurgen drie punten gepakt bij Fulham. 'The Blues' speelden ruim een helft met een man meer en maakten pas in de slotfase het verschil: 0-1.

Chelsea was vanaf het begin de bovenliggende partij op Craven Cottage, maar slaagde er lang niet in om het krachtsverschil uit te drukken in de score. De bezoekers kregen wel hulp van Antonee Robinson. De verdediger van Fulham ging vlak voor rust veel te hard door op César Azpilicueta en kon met rood vertrekken.

De overtalsituatie leverde nog meer balbezit op voor Chelsea en zorgde voor nog meer druk op het doel van Fulham. De ploeg van coach Frank Lampard, waar Hakim Ziyech in de 75e minuut werd gewisseld, leek de ban echter niet te kunnen breken. Mason Mount werd twaalf minuten voor tijd het goudhaantje door een afvallende bal in de korte hoek te knallen.

Eerder op de dag waren er overwinningen voor West Bromwich Albion, Brighton & Hove Albion en West Ham United. West Brom was met 2-3 te sterk voor Wolverhampton Wanderers, waar Ki-Jana Hoever op de bank bleef. Brighton, met Joël Veltman in de basis en Davy Pröpper als invaller, won met 0-1 bij het Leeds United van Pascal Struijk. West Ham versloeg het Burnley van Erik Pieters: 1-0.

Om 21.00 uur krijgt Leicester City nog bezoek van Southampton. De thuisploeg stijgt bij een overwinning naar de tweede plaats.

Antonee Robinson kreeg de rode kaart op Craven Cottage. Foto: Pro Shots

