FC Emmen heeft zaterdag vlak na de thuisnederlaag tegen Vitesse (1-4) drie nieuwe spelers gepresenteerd. Kerim Frei, zijn broer Elias Frei en Jean-Pierre Rhyner moeten de ploeg uit Drenthe helpen in de strijd tegen degradatie.

De 27-jarige Kerim Frei speelde al eerder voor Emmen. Vorig seizoen werd de aanvaller in de winterse transferperiode gehuurd van Istanbul Basaksehir. Door een blessure en de coronacrisis kwam hij tot slechts vier duels voor Emmen, dat nu tot koop is overgegaan. Hij heeft voor anderhalf jaar getekend.

De twintigjarige Elias Frei komt transfervrij over van het Zwitserse FC Luzern. Ook de linksback heeft zich voor anderhalf seizoen aan Emmen verbonden.

Rhyner wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Cádiz. De 24-jarige verdediger beschikt over zowel een Zwitsers als Peruaans paspoort. Hij kan na het seizoen definitief worden overgenomen.

FC Emmen is momenteel de hekkensluiter in de Eredivisie met slechts vijf punten uit zeventien wedstrijden. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft in de competitie nog geen wedstrijd gewonnen.