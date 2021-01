Vitesse heeft zaterdag dankzij een 1-4-zege op FC Emmen een twintig jaar oud clubrecord verbeterd. Nog niet eerder wisten de Arnhemmers na zeventien wedstrijden zoveel punten (38) te veroveren, waarmee de ploeg van trainer Thomas Letsch minstens een dag de koppositie deelt met Ajax.

Het oude clubrecord stamde uit het seizoen 2000/2001 en stond op 37 punten. Destijds was oud-bondscoach Ronald Koeman de trainer bij Vitesse. Het record over een heel seizoen staat op 70 punten en dateert van het seizoen 1997/1998.

Vitesse kende een kickstart tegen hekkensluiter FC Emmen en stond binnen tien minuten op een 0-2-voorsprong via Thomas Buitink en Oussama Tannane. Vlak na rust vergrootte Armando Broja de marge naar drie voor de Arnhemmers, waarna Michael de Leeuw met een klutsdoelpunt de eer redde voor FC Emmen. Patrick Vroegh maakte er in de blessuretijd nog 1-4 van.

Door de 1-4-zege komt Vitesse voor minstens één dag op gelijke hoogte met koploper Ajax, dat zondag in eigen huis De Klassieker tegen Feyenoord speelt. De ploeg van trainer Letsch won liefst vier van de laatste vijf wedstrijden en verkeert in bloedvorm.

Voor FC Emmen was het alweer de twaalfde nederlaag van het seizoen. De ploeg van de geplaagde trainer Dick Lukkien wacht nog altijd op de eerste competitiezege van deze jaargang en is met vijf punten de hekkensluiter in de Eredivisie.

Thomas Buitink wordt in de armen gevlogen na zijn eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen. Thomas Buitink wordt in de armen gevlogen na zijn eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen. Foto: Pro Shots

Vitesse leidt al binnen tien minuten met 0-2

Aan de Oude Meerdijk kwam Vitesse uitstekend uit de startblokken tegen FC Emmen. Na een kans voor Broja na twintig seconden was het in de tweede minuut al raak voor de bezoekers. Buitink onderschepte een te korte kopbal van Ricardo van Rhijn en de jonge spits maakte van dichtbij zijn eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen.

Het dolende FC Emmen werd volledig overrompeld door Vitesse en dat resulteerde binnen tien minuten in de 0-2. Smaakmaker Tannane werd geen strobreed in de weg gelegd om een voorzet van Broja binnen te tikken. FC Emmen herstelde zich wel van de dramatische openingsfase, maar Vitesse-doelman Remko Pasveer hield zijn doel schoon.

Met de beste bedoelingen begon FC Emmen aan de tweede helft, maar Vitesse maakte aan alle Drentse illusies een einde met de 0-3 via Broja. Op aangeven van Tannane kon de Algerijn zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen binnenschuiven.

FC Emmen deed met een klutsdoelpunt van Michael de Leeuw snel wat terug. De aanvoerder van FC Emmen kreeg de bal pardoes op zijn hoofd nadat Pasveer een indraaiende vrije trap van Caner Cavlan tegen zijn ploeggenoot Jacob Rasmussen stompte. Verder dan dat kwam FC Emmen niet meer tegen het ontketende Vitesse, dat via invaller Vroegh in de blessuretijd de eindstand op 1-4 bepaalde.

