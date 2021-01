FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft goede hoop dat hij zondag in de finale van de Spaanse supercup tegen Athletic Club gebruik kan maken van Lionel Messi. De Argentijn is niet helemaal fit en ontbrak de laatste dagen op de training.

De 33-jarige Messi werd woensdag in de halve finale tegen Real Sociedad, die Barcelona na strafschoppen wist te winnen, nog buiten de selectie gelaten door Koeman. De linkspoot was niet ongeschonden uit het competitieduel met Granada (0-4) van vorige week zaterdag gekomen.

"We hebben goede hoop dat hij mee kan spelen. Messi trainde gisteren individueel en doet vanavond in principe mee met de afsluitende training. We zullen moeten wachten tot morgenochtend, want Messi kent zijn lichaam en hij kan het beste beoordelen hoe hij zich na de training voelt", zei Koeman zaterdag op de persconferentie.

"De speler heeft altijd het laatste woord. Als Messi er niet is, ontbreekt er iets. Met Messi zijn we een sterker team. Zijn creativiteit en effectiviteit worden soms gemist. Maar we zullen proberen het spel te maken, of Messi er nu wel of niet bij is."

Frenkie de Jong kan zijn eerste prijs winnen als speler van Barcelona. Foto: ANP

Koeman mist Piqué en Coutinho

De 57-jarige Koeman kan in de finale in ieder geval geen beroep doen op het geblesseerde tweetal Gerard Piqué en Philippe Coutinho. Frenkie de Jong zit wel bij de selectie van de Catalanen.

Koeman kan zijn eerste prijs veroveren als trainer sinds hij in 2009 met AZ de Johan Cruijff Schaal won. Een jaar eerder won hij in Spanje met Valencia de Copa del Rey.

De finale van de Spaanse supercup tussen FC Barcelona en Athletic Club begint zondagavond om 21.00 uur. De wedstrijd wordt afgewerkt in het Estadio de La Cartuja in Sevilla. Barcelona won de supercup in totaal dertien keer. Athletic was twee keer de beste, waaronder in 2015 door een zege over twee duels op Barcelona (4-0 en 1-1).