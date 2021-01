PSV begint zaterdag met een flink gewijzigd elftal aan de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Donyell Malen, Eran Zahavi en Denzel Dumfries starten op de bank, terwijl Cody Gakpo, Noni Madueke en Timo Baumgartl aan de aftrap verschijnen.

De licht geblesseerden Gakpo en Madueke trainden vrijdag nog apart bij PSV. De 21-jarige Gakpo liep vorige week in de uitwedstrijd tegen Ajax een enkelkwetsuur op en moest daardoor de thuiswedstrijd tegen AZ (1-3) aan zich voorbij laten gaan. Madueke miste de topper nadat hij zich maandag had geblesseerd op de training.

Naast Malen, Zahavi en Dumfries is Ryan Thomas bij PSV uit de basis verdwenen. Voor hem in de plaats speelt Mauro Júnior, die woensdag tegen AZ halverwege nog als invaller in het veld kwam. Nick Viergever en Mario Götze zijn nog niet hersteld van blessures en ontbreken bij de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Marco van Ginkel is een andere opvallende afwezige bij PSV. De 28-jarige middenvelder maakte woensdag zijn rentree na ruim 2,5 jaar blessureleed, maar is zaterdag achtergebleven in Eindhoven. Naar verluidt wil Schmidt geen onnodig risico met de huurling van Chelsea nemen.

Ook Sparta begint met flink gewijzigd elftal

Sparta-trainer Henk Fraser voert in zijn ploeg vier wijzigingen door ten opzichte van de met 0-1 gewonnen wedstrijd bij Fortuna Sittard. Jeffry Fortes, Aaron Meijers, Wouter Burger en Bryan Smeets hebben een basisplaats, terwijl Dirk Abels, Michael Pinto, Abdou Harroui en Deroy Duarte op de bank plaatsnemen.

Eerder dit seizoen boekte PSV dankzij een goal van invaller Malen een moeizame 1-0-zege op Sparta. Ook toen stuurde Schmidt een flink gewijzigd elftal het veld in.

De wedstrijd tussen PSV en Sparta Rotterdam, die onder winterse omstandigheden zal worden afgewerkt, begint om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Opstelling PSV: Mvogo; Teze, Baumgartl, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Gakpo, Mauro Júnior, Madueke, Ihattaren.

Opstelling Sparta: Okoye; Fortes, Beugelsdijk, Heylen, Meijers; Mijnans, Auassar, Smeets, Burger, Duarte; Thy.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie