VfL Wolfsburg en Wout Weghorst hebben zaterdag in de Bundesliga een knap punt gepakt tegen RB Leipzig. Mede door een doelpunt van de Nederlander voorkwamen 'Die Wölfe' dat nummer twee Leipzig de koppositie pakte: 2-2. Borussia Dortmund leed thuis pijnlijk puntenverlies tegen hekkensluiter FSV Mainz 05.

Leipzig begon goed aan het duel in de Volkswagen Arena en kwam via een intikker van Nordi Mukiele na vijf minuten op 0-1. Halverwege de eerste helft repareerde Wolfsburg de schade. Na een afgemeten voorzet van Yannick Gerhardt knikte Weghorst de bal bij de eerste paal in de verre hoek. Het was zijn elfde goal van het seizoen.

Wolfsburg, dat de laatste vijf thuisduels al had gewonnen, kwam tien minuten voor rust ook op voorsprong. Renato Steffen schoot de bal van buiten het strafschopgebied strak in de hoek en opnieuw was Gerhardt de aangever.

Leipzig had na rust niet lang nodig om weer langszij te komen. Willi Orban profiteerde van slap uitverdedigen van de thuisploeg en tikte van dichtbij de 2-2 binnen. In het laatste half uur kregen beide ploegen kansen op de overwinning. Ook Justin Kluivert viel nog in bij de bezoekers, maar gescoord werd er niet meer.

Aanvoerder Marco Reus miste een penalty voor Borussia Dortmund. Aanvoerder Marco Reus miste een penalty voor Borussia Dortmund. Foto: Pro Shots

Dortmund verslikt zich in hekkensluiter

Borussia Dortmund kon de derde plaats overnemen van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en profiteren van het gelijkspel van Leipzig, maar 'BVB' ging zelf ook in de fout door thuis niet te winnen van hekkensluiter Mainz: 1-1.

Erling Haaland leek voor een bliksemstart te zorgen, maar zijn treffer in de tweede minuut ging niet door vanwege buitenspel. Mainz, met Jean-Paul Boëtius in de basis, nam na een klein uur spelen brutaal de leiding. Levin Öztunali schoot de bal van afstand prachtig in de kruising.

In de 73e minuut knalde Thomas Meunier Dortmund weer langszij en drie minuten later mocht Marco Reus aanleggen vanaf 11 meter, maar de aanvoerder van de thuisploeg schoot de penalty naast. Ook een slotoffensief zorgde niet meer voor doelpunten.

Bij de andere duels in de Bundesliga werd nauwelijks gescoord. FC Köln-Hertha BSC en 1899 Hoffenheim-Arminia Bielefeld eindigden in 0-0 en Werder Bremen won door late goals van Theodor Gebre Selassie en Felix Agu met 2-0 van Augsburg. Kingsley Ehizibue (Köln) en Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) hadden een basisplaats.

Later op de dag krijgt VfB Stuttgart nog bezoek van Borussia Mönchengladbach (aftrap 18.30 uur). Koploper Bayern München speelt zondag thuis tegen SC Freiburg.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga