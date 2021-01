Telstar heeft zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie een ruime zege op TOP Oss geboekt. Mede dankzij een hattrick van Glynor Plet wonnen de Noord-Hollanders met 1-4.

De 33-jarige Plet zorgde na een half uur voor de 0-2 en was na de rust ook verantwoordelijk voor de 0-3 en de 0-4. Met name zijn tweede doelpunt, waarbij Plet TOP-doelman Bo Geens verraste met een lob van buiten het zestienmetergebied, was bijzonder fraai.

Shayne Pattynama had Telstar na drie minuten uit een hoekschop van Frank Korpershoek al op voorsprong gezet. Mart Remans bepaalde de eindstand een minuut voor tijd op aangeven van Dennis van der Heijden op 1-4.

Telstar staat met 31 punten uit twintig wedstrijden op de achtste plek en doet daarmee volop mee in de strijd om een ticket voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. TOP Oss blijft met 25 punten steken op de twaalfde plek.

Zondag staat in de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijd tussen NEC en SC Cambuur (aftrap om 12.15 uur) op het programma. Maandag worden nog Jong FC Utrecht-Jong Ajax (18.45 uur) en Jong PSV-NAC Breda (21.00 uur) afgewerkt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie