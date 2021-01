FC Emmen-Vitesse ·

90+3' GOAL Vitesse! 1-4



Thomas Vroegh zorgt toch nog voor een slotakkoord in deze wedstrijd. De invaller kan in alle vrijheid een pass van Daan Huisman aannemen en met een volley in de lang hoek sturen. Emmen-trainer Dick Lukkien kan er om lachen als een boer met kiespijn.