69' AZ lijkt in de rust een gedaantewisseling te hebben ondergaan, want het slappe spel na rust staat in schril contrast met het vloeiende aanvalsspel in de eerste helft. De ploeg van trainer Pascal Jansen slaat nog geen deuk in een pakje boter. ADO Den Haag houdt eenvoudig stand met de 1-0-voorsprong op zak.