Sparta Rotterdam-PSV ·

37' Roger Schmidt gaat tekeer tegen de scheidsrechter, maar dan heb je aan Bas Nijhuis de verkeerde. De arbiter geeft de PSV-coach een gele kaart en wijst hem duidelijk hoorbaar terecht. "You do the coaching, I'll do the reffing. One more time, and you're sitting over there", aldus de scheidsrechter, wijzend naar de tribune.