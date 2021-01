FC Den Bosch heeft trainer Erik van der Ven zaterdag toch per direct ontslagen. De 36-jarige Brabander zou aanvankelijk na dit seizoen vertrekken bij de Keuken Kampioen Divisie-club, maar zit dus al een half jaar eerder zonder werk.

Van der Ven kreeg dinsdag te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, maar dat hij het seizoen nog wel mocht afmaken. Hij reageerde volgens het AD bijzonder slecht op de aankondiging van het einde van zijn dienstverband en sloeg wild om zich heen.

FC Den Bosch verloor vrijdag bovendien kansloos met 4-0 van Helmond Sport. De Brabanders hebben daardoor al zestien duels op rij niet gewonnen in competitieverband en staan op de twintigste en laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

"De wedstrijd van gisteravond gaf aanleiding om met elkaar na te praten. In het gesprek zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking nu al te beëindigen", zegt manager Jan Gösgens op de website van FC Den Bosch.

"Dat het zo loopt is geen unieke situatie in het voetbal, maar vanuit menselijk oogpunt wel bijzonder spijtig. Wanneer je een vertrek van je hoofdtrainer aankondigt, kan het twee kanten op gaan. Was het anders geweest wanneer we gisteren hadden gewonnen? Wellicht wel. Dynamiek is in de sport vaak een ongrijpbaar fenomeen."

Van der Ven was sinds april 2019 trainer van FC Den Bosch, zijn eerste klus als hoofdcoach. Hij raakte in november 2019 in opspraak na een racisme-incident met Ahmad Mendes Moreira, die racistisch werd bejegend door het Bossche publiek. Van der Ven noemde de Excelsior-speler na de tijdelijk gestaakte wedstrijd "een zielig mannetje" en moest daarvoor later diep door het stof.

