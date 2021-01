Aartsrivalen Liverpool en Manchester United treffen elkaar zondag in een onvervalste topper in de Premier League. Managers Jürgen Klopp en Ole Gunnar Solskjaer weten als geen ander hoe beladen het duel is, maar zien de kraker nog niet als een beslissend moment in de titelstrijd.

United gaat de topper in als koploper, terwijl Liverpool op drie punten de nummer twee is. Als 'The Reds' zondag weten te winnen, gaan ze 'The Mancunians' voorbij, maar dat is voor Klopp van minder belang.

"Uiteraard willen we winnen, we willen altijd winnen", zei Klopp op zijn persconferentie in de aanloop naar de kraker. "Maar daar zit niks extra's achter vanwege de ranglijst. Het seizoen is nog lang. De prioriteit ligt niet nu al op inhalen."

De Duitser ziet nog genoeg obstakels in de titelrace. "City (vier punten achter op United, red.) is nog dichtbij en heeft ook nog een duel tegoed, en er zijn nog meer ploegen om rekening mee te houden. De prijzen worden aan het einde pas verdeeld, dan moet je bovenaan staan."

United is al elf wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League en liet in die reeks slechts vier punten liggen. Mede daardoor is de ploeg voor het eerst in ruim zeven jaar terug aan kop. "Ze zijn niet voor niets koploper", erkent Klopp, die nog altijd niet kan beschikken over de geblesseerde Virgil van Dijk. "Wij zullen top moeten zijn, want United is geweldig in vorm."

Liverpool en United trappen zondag om 17.30 uur af op Anfield. Precies een week later treffen beide ploegen elkaar op Old Trafford in de vierde ronde van de FA Cup.

Solskajer: 'Krijgen niets voor koppositie in januari'

United-manager Solskjaer rekent zich eveneens nog niet rijk bij een overwinning, ook al zet zijn ploeg de regerend kampioen dan op een achterstand van zes punten.

"Je krijgt er niets voor als je in januari bovenaan staat. We hechten daar dan ook nog weinig waarde aan", aldus de Noor. "Dat we nu bovenaan staan, is een bevestiging dat we goed bezig zijn en zorgt voor veel zelfvertrouwen."

Ondanks de koppositie manoeuvreert Solskjaer zijn ploeg in de underdogpositie. "Deze wedstrijd, op Anfield tegen de regerend kampioen, is een mooie test voor ons. Zij zijn de kampioen, wij zijn de uitdagers."

Solskjaer kwam als speler van United negen keer in actie tegen Liverpool in competitieverband, wat vier zeges, vier nederlagen en één gelijkspel opleverde. Hij weet daarom als geen ander dat de posities op de ranglijst van ondergeschikt belang zijn bij de krachtmeting tussen de aartsrivalen.

"Deze ontmoeting leeft altijd enorm; bij de fans, de club, de spelers, de trainers, iedereen. Dit duel heeft niets te maken met vorm, het is een wedstrijd op zich."

