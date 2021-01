FC Dordrecht-doelman Anthony Swolfs stopt opvallend genoeg per direct met voetballen. De pas 23-jarige Belg, die de eerste keeper was bij de Keuken Kampioen Divisie-club, gaat zich volledig richten op zijn maatschappelijke carrière.

Swolfs miste dit seizoen geen minuut bij de nummer negentien en voorlaatst van de Keuken Kampioen Divisie. Hij stond vrijdag nog in de basis in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam en hield daarin voor de vierde keer in deze jaargang de nul (0-0).

"Ik heb samen met een vennoot een eigen onderneming waarbij ik mensen help om te investeren op de financiële markt. Die zakelijke werkzaamheden kan ik niet langer combineren met mijn voetballoopbaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet twee dingen voor 100 procent kan doen", zegt Swolfs zaterdag tegen het AD.

"Dat heb ik acht maanden gedaan en dat is onbegonnen werk. Het moment van afscheid nemen is misschien vreemd en de winterstop was misschien een logischer moment geweest. Maar ik heb FC Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden. Dat heeft even geduurd."

De opvolger van Swolfs wordt Liam Bossin. De 24-jarige Ier, die is geboren in België, werd door FC Dordrecht eerder deze maand overgenomen van het Ierse Cork City en zat tijdens het duel met FC Volendam op de bank.

Swolfs was pas bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Dordrecht. Hij kwam afgelopen zomer transfervrij over van Telstar en stond daarvoor onder contract bij KAA Gent, Waasland-Beveren en KV Mechelen in zijn vaderland.

