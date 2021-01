Bayer Leverkusen-middenvelder Nadiem Amiri heeft de excuses van de Union Berlin-speler die hem vrijdag racistisch bejegende aanvaard. De speler, wiens naam niet wordt genoemd, is na afloop van de Bundesliga-wedstrijd naar de kleedkamer van Leverkusen gekomen om zich te verontschuldigen.

"Hij gebruikte onaangename woorden in de emotie van de wedstrijd en zei dat het hem heel erg speet. Hij deed dat op een geloofwaardige manier en daarmee is de zaak wat mij betreft afgesloten", zegt Amiri in een tweet die Leverkusen zaterdag verspreidde.

Amiri, een Duitser met Afghaanse roots, moest door ploeggenoten worden tegengehouden toen hij na het laatste fluitsignaal ruzie kreeg met enkele spelers van Union Berlin. Amiri zelf gaf geen interview, maar zijn teamgenoot Jonathan Tah bevestigde dat hij racistisch werd bejegend.

"Hij is beledigd vanwege zijn achtergrond. Dat is gedrag dat we niet willen in het voetbal. Dit is heel triest, veel erger dan onze nederlaag", aldus Tah, die hoopte dat de uitingen niet onbestraft blijven. "De bond moet een onderzoek instellen. Dit zou consequenties moeten hebben."

Leverkusen-trainer Peter Bosz had pas laat door wat er aan de hand was, maar ook hij veroordeelde het gedrag van de betreffende speler van Union Berlin. "Ik heb het er met Amiri over gehad. Zoiets mag nooit, maar dan ook nooit gebeuren op een voetbalveld."

Bosz' ploeg verloor met 1-0 van revelatie Union Berlin, dat knap op de vierde plaats staat in de Bundesliga. Leverkusen is nog altijd de nummer drie, maar moet ervoor vrezen dat koploper Bayern München en RB Leipzig dit weekend serieus afstand nemen.

