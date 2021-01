Bayer Leverkusen-middenvelder Nadiem Amiri zegt dat hij vrijdag na de Bundesliga-wedstrijd tegen Union Berlin racistisch is bejegend door een tegenstander. Het is nog niet bekend of er een onderzoek wordt ingesteld door de bond.

Het is ook niet duidelijk om welke speler het gaat van Union Berlin, dat in Stadion An der Alten Försterei met 1-0 won. Drievoudig Duits international Amiri, die Afghaanse roots heeft, moest na afloop door medespelers worden tegengehouden. Hij had een hooglopende ruzie met enkele spelers van Union.

Leverkusen-ploeggenoot Jonathan Tah bevestigt dat Amiri racistisch werd bejegend. "Hij is beledigd vanwege zijn achtergrond. Dat is gedrag dat we niet willen in het voetbal. Dit is heel triest, veel erger dan onze nederlaag", aldus Tah, die vertelde te hebben gehoord wat tegen Amiri is gezegd.

Tah hoopt dat de uitingen niet onbestraft blijven. "De bond moet een onderzoek instellen. Dit zou consequenties moeten hebben."

Twee weken geleden was de 24-jarige Amiri nog nieuws en binnen- en buitenland door een wereldgoal in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

Boosheid bij Nadiem Amiri (links). Boosheid bij Nadiem Amiri (links). Foto: Pro Shots

'Ik weet niet precies wat gebeurd is'

Union-trainer Urs Fischer zei na de winst op Leverkusen dat hij had gehoord dat er iets was voorgevallen, zonder concreet te worden of tot een oordeel te komen.

"Er zou iets gezegd zijn wat niet hoort, maar ik weet niet precies wat. Voordat ik er iets over zeg, wil ik precies weten wat gebeurd is", aldus de Zwitserse trainer, die met de club uit Berlijn op een verdienstelijke vierde plaats staat.

Leverkusen is de nummer drie van de Bundesliga, met vier punten achterstand op koploper Bayern München, dat zondag thuis speelt tegen SC Freiburg. Nummer twee RB Leipzig heeft twee punten meer dan de ploeg van trainer Peter Bosz en gaat zaterdag op bezoek bij VfL Wolfsburg.

