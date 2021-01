AS Roma heeft zaterdag in de stadsderby in de Serie A tegen Lazio een harde nederlaag geleden. Met Rick Karsdorp in de basis ging de ploeg van trainer Paulo Fonseca met 3-0 onderuit.

Roma kende in de beladen wedstrijd in een leeg Stadio Olimpico een dramatische start. Na veertien minuten kwam Lazio op voorsprong door een doelpunt van Ciro Immobile, die scoorde op aangeven van Manuel Lazzari.

Negen minuten later maakte Luis Alberto er 2-0 van, opnieuw na voorbereidend werk van Lazzari. Met een bekeken schot zorgde de Spanjaard in de 67e minuut ook voor de 3-0-eindstand.

De 25-jarige Karsdorp, die al maanden een basisplaats heeft bij Roma, maakte de negentig minuten vol bij Roma. Bij Lazio, dat op papier thuis speelde, viel Wesley Hoedt zeven minuten voor tijd in.

Door de nederlaag moet Roma, dat derde staat, vrezen dat AC Milan en Internazionale verder uitlopen. Koploper AC Milan heeft zes punten meer en gaat maandag nog op bezoek bij Cagliari.

Internazionale, dat drie punten voorsprong heeft op Roma, speelt zondag in Milaan de topper tegen Juventus. Lazio staat zevende met drie punten minder dan Roma.

Vreugde bij Lazio dat overtuigend afrekende met AS Roma. Vreugde bij Lazio dat overtuigend afrekende met AS Roma. Foto: Pro Shots

